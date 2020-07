(foto: GUTO MUNIZ/DIVULGAÇÃO %u2013 17/8/17)

Ponto de partida Residência artística

As inscrições para residência artística on-line do grupo Ponto de Partida (foto) se encerram às 23h59 deste sábado (4). A proposta é partilhar a experiência de 40 anos de estrada teatral, incluindo processos de criação e produção, de pesquisa para um musical brasileiro e a sistematização centrada no exercício do ator. Os trabalhos terão acompanhamento da diretora Regina Bertola e orientações da equipe técnica formada por Babaya (voz), Suely Machado (corpo), Tereza Bruzzi e Alexandre Rousset (figurino e espaço cênico). E por meio do perfil no Instagram estão programados, entre 20 de julho e 25 de setembro, encontros ao vivo com os convidados Aderbal Freire Filho, Cacá Carvalho, Ronaldo Fraga, Silvero Pereira, Tião Rocha, Babaya, Suely Machado, Wagner Moreira, Alexandre Rousset, Tereza Bruzzi e Regina Bertola. Mais detalhes no site www.grupopontodepartida.com.br.

ESPECIAL COVID O mundo às avessas

O History exibirá o especial Pandemia em tempo real neste sábado (4), às 19h. O programa analisa as mudanças provocadas pela COVID-19 e os impactos para o futuro. Também mostra as vivências humanas, reações, emoções, a capacidade de adaptação, criatividade e solidariedade das pessoas, por meio de diferentes dispositivos

CONFINAMENTO Notas de um diário

A série Diário de um confinado estreia neste sábado (4), após a novela Fina estampa, na Globo. Criada por Bruno Mazzeo e Joana Jabace, a produção faz uma crônica sobre o dia a dia de um cidadão, Murilo, que, de repente, se vê obrigado a tocar a vida dentro de casa. Além de Mazzeo, estão no elenco Arlete Salles, Debora Bloch, Fernanda Torres, Lázaro Ramos, Lúcio Mauro Filho e Renata Sorrah.

EDUCAÇÃO O preço do status

Estreia neste sábado (4), às 20h35, no Lifetime, o filme Escândalo universitário. No longa, duas mães ricas, Caroline DeVere e Bethany Slade, compartilham a obsessão de levar suas filhas adolescentes à melhor universidade possível. A produção é baseada no caso dos subornos para admissão nas faculdades dos Estados Unidos, que veio a público em 2019 e chamou a atenção da mídia pelo envolvimento das atrizes Lori Loughlin e Felicity Huffman.

(foto: Frederico Mendes/Arquivo O Cruzeiro/EM/D.A PRESS %u2013 20/7/71)

VOZ DO SAMBA Clementina em filme

O Curta! exibirá o filme Clementina, da diretora Ana Rieper, neste domingo (5), às 14h25. O longa aborda o universo de Clementina de Jesus (foto), revelada aos 63 anos como uma das maiores vozes da história do samba. A cantora é considerada por muitos o elo perdido entre a cultura brasileira e as raízes africanas.



LIVES

Skank

Maior movimento de voluntariado cooperativista brasileiro, o Dia de Cooperar (Dia C) também fará intensa programação virtual das 8h30 às 18h. Uma das atrações será a apresentação do Skank, às 16h30, com transmissão no canal do Sistema Ocemg no YouTube. Haverá aquisição de cestas básicas que serão destinadas a entidades beneficentes de BH, como Central Única das Favelas, Associação Mineira de Reabilitação, Associação Unificada de Recuperação de Apoio (Casa Aura), Cidade Ozanam Obra Unida da Sociedade São Vicente de Paula – Creche Odete Valadares e Asilo Nossa Senhora da Piedade – Lar da Vovó.



(foto: Elcio Paraiso/Divulgação %u2013 4/12/11)



Toninho Horta





O compositor Toninho Horta (foto) é uma das tantas atrações das lives programadas para este sábado (4). Dentro do projeto #ARtesalva, ele se apresenta às 16h30, com transmissão pelo canal do cantor no Youtube (youtube.com/toninhohorta). Às 20h, será a vez do forró do cantor, compositor e instrumentista sergipano Mestrinho (youtube.com/c/mestrinhooficial). Ao longo dos shows, será possível doar para o #ARteSalva via programa Mesa Brasil Sesc. As doações, destinadas a minimizar os impactos da pandemia junto aos profissionais das áreas de cultura e turismo, serão encaminhadas a instituições profissionais do setor.

(foto: INSTAGRAM/REPRODUÇÃO)



Maiara e Maraisa





A live Aqui em Uberlândia, da dupla sertaneja Maiara e Maraisa (foto), será transmitida a partir das 21h30 deste sábado (4) no canal oficial das irmãs no YouTube. Um dos objetivos é arrecadar fundos para ajudar aqueles que vêm sendo prejudicados pela pandemia do novo coronavírus. Haverá contatos para doação de alimentos, além venda de bilhete para sorteio de dois automóveis, cuja renda será destinada à Associação Nac