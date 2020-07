Com clássicos, Elza Soares abre lives do Sesc e #ArteSalva em MG

(foto: Marcos Hermes/divulgação)

Aos 90 anos – completados em 23 de junho –, Elza Soares (foto) abre a programação de lives do Sesc em Minas em parceria com o #ARteSalva, iniciativa conjunta do governo mineiro e mais de 60 entidades, para minimizar os impactos da pandemia junto aos profissionais das áreas de cultura e turismo. O show será nesta quinta-feira (2), a partir das 20h, no canal oficial do Sesc em Minas no YouTube (youtube.com/sescemminasgerais). Ao lado do violonista e cantor J. P. Silva, a diva carioca revisita clássicos como Malandro, Meu guri, Mulher do fim do mundo e Espumas ao vento, além de músicas recém-lançadas, entre elas Carinhoso, e seu último single – Juízo final. A live contará também com versões clássicas, como A carne, em um acústico que mistura samba, rock e MPB. Durante a apresentação será possível fazer doações para o Mesa Brasil Sesc.









ZABELÊ E ELBA RAMALHO





Nesta quinta(2), às 20h, Zabelê terá participação de Elba Ramalho em sua primeira live para arrecadar doações para a ARD Foundation, que destina recursos para pesquisas de novas terapias de combate ao câncer. A transmissão será pelo YouTube (https://youtu.be/uO_zJx_aH0I).





CHICO LOBO





Nesta sexta-feira (3), o violeiro, compositor e cantador Chico Lobo conversará com o músico e produtor Geraldo Vianna. Com mais de 30 anos dedicados à viola caipira, o músico mineiro é apontado pela crítica como um dos mais ativos e efetivos violeiros no processo de valorização e divulgação deste instrumento típico, no cenário nacional e internacional. Tem mais de 20 CDs lançados, além de 2 DVDs. A apresentação, a partir das 16h no Instagram (@ubcmusica), faz parte da campanha Juntos pela Música, promovida pela União Brasileira de Compositores (UBC) para provir fundos para socorrer músicos afetados pela

pandemia do coronavírus.





ANDRÉIA HORTA E LÁZARO RAMOS





Para preparar o terreno para a estreia da nova temporada de O país do cinema, apresentado por Andréia Horta no Canal Brasil, a atriz participa nesta quinta-feira (2), às 18h, de live conduzida por Lázaro Ramos no Instagram (@canalbrasil).

A dupla conversa sobre as novidades e curiosidades da nova leva de episódios da atração, que também desembarca hoje, à 0h, na TV. Para este ano, o programa traz uma novidade: os episódios vão ao ar logo após a exibição dos filmes a que se referem e a anfitriã recebe no estúdio profissionais envolvidos com o longa. Matheus Nachtergaele, Cleo, Mauro Lima, Carol Duarte, Gregorio Duvivier, Dira Paes e Alexandre Nero são alguns dos convidados.