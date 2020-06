Don e Juan fazem live nesta terça-feira com clássicos sertanejos

(foto: Arquivo Pessoal)



Seguindo a tendência de outros artistas nacionais, e atendendo ao pedido dos fãs, Don e Juan (foto) fazem live nesta terça-feira (30), às 20h, que será transmitida através do canal da dupla no YouTube, pelo Portal UAI e no programa Don e Juan e sua história, que os sertanejos apresentam na TV Alterosa, aos sábados. O show seguirá o estilo do mais recente DVD dos artistas, Nos bares da vida, que resgata os clássicos da música sertaneja numa versão moderna, sem perder a essência. "Estamos aproveitando essa oportunidade que a transmissão de vídeo ao vivo pela internet nos possibilita para manter esse contato mais próximo com os nossos fãs, mesmo que virtualmente, e poder fazer o que mais amamos, que é levar a nossa música", diz Juan.





• • •





Nascidos em Varginha, no Sul de Minas. os irmãos Roberval (Don) e Rogério (Juan) cantam juntos desde criança. Na adolescência, formaram a dupla e passaram a se apresentar em festas e exposições agropecuárias do estado. Depois que decidiram seguir a vida artística de forma profissional, se mudaram para Belo Horizonte, onde residem atualmente. Com 8 CDs gravados e 2 DVDs, a dupla segue fiel ao clássico sertanejo e ao romantismo, características que lhes deram um lugar no tão competitivo mercado musical.





• • •



Semanalmente, aos sábados, às 13h15, os sertanejos comandam o programa Don e Juan e sua história, produzido e exibido pela TV Alterosa, afiliada do SBT em Minas. Cantando e contando histórias musicadas, a dupla já recebeu, no pocket show televisivo, artistas nacionais e de vários segmentos. “Nunca nos imaginamos como apresentadores de TV. No primeiro dia de gravação, me lembro, perguntei ao nosso diretor: 'Tem roteiro?'. Pra nossa sorte, ele respondeu: 'Sintam-se como se estivessem em casa, numa roda de viola'. Eis aí o segredo do sucesso, a simplicidade típica do mineiro traduzida em programa de TV”, diz Don.



(foto: Sylvio Coutinho/divulgação)



SAULO LARANJEIRA





Com seu espetáculo A arte do humor, Saulo Laranjeira (foto) é a atração desta terça-feira (30), às 20h, da #LivepraRir, do Cine Theatro Brasil Vallourec (youtube.com/CineTheatroBrasilVallourec), que será transmitida no canal do centro cultural no YouTube. Em uma sequência de esquetes, Saulo interpreta várias figuras, apresentando enredos baseados no cotidiano da população brasileira, com uma riqueza de tramas que vão de caipiras a hippies e metaleiros, passando por contadores de causos e declamadores de poemas. Os seus conhecidos personagens entram em cena, como o Maestro Sabiá, o caipira Geraldinho, a benzedeira Véia Messina e Kelé Metaleiro. O destaque fica com o personagem mais famoso interpretado pelo humorista: o deputado João Plenário, o político mais cativante da televisão nacional, no ar no programa A praça é nossa, do SBT/Alterosa, há mais de 20 anos. A atriz Ana Clara Campos fará participação especial na apresentação.



(foto: Raissa Fortes/DIVULGAÇÃO)



SANDRA DE SÁ





A carioca Sandra de Sá (foto) traz todo o seu gingado com apresentação inédita, selecionando seus maiores sucessos para o público de casa, na live #EmCasaComSesc. Direto do Rio de Janeiro, a artista que acumula 19 discos e comemora 40 anos de carreira apresenta canções que são clássicas em sua voz, como Olhos coloridos (Osvaldo Costa), Eu quero é botar meu bloco na rua (Sérgio Sampaio), Flor de Lis (Djavan) e Madalena (Ivan Lins/Ronaldo Souza). A transmissão começa às 19h, no Instagram (@sescaovivo) e YouTube do Sesc São Paulo





DANÇA





Ainda na programação do Sesc São Paulo, a série Dança #EmCasaComSesc, sempre às terças e quintas, às 21h30, traz esta semana dois novos espetáculos para o público: Toda vez que me despeço, com Diogo Granato, exibida hoje; e a dança do dia com Key Sawao e Ricardo Iazzetta, na quinta-feira (2). As transmissões são pelo youtube.com/sescsp e instagram.com/sescsp.



(foto: Juliana Coutinho/Divulgação)



XILINDRÓ

NOVA TEMPORADA





Os presidiários de Xilindró (foto) estreiam nova temporada nesta terça-feira (30), às 21h15, no Multishow. Os episódios inéditos, além de muitas confusões e reviravoltas, trarão uma nova personagem (a diretora do presídio, que será interpretada por Gustavo Mendes) e participações especiais de Marcio Kieling e Ary França. Caíke Luna, Lindsay Paulino, Simone Gutierrez, Luciana Fregolente, Juliana Guimarães, Oscar Filho, Robson Nunes, Paulinho Serra e Ataíde Arcoverde seguem no elenco fixo da atração, que terá 15 programas na safra nova.





TUNGA

TRAJETÓRIA





Matizes do Brasil, que se dedica a celebrar artistas brasileiros do Modernismo e da contemporaneidade, homenageia o escultor, desenhista e artista performático Tunga, falecido em 2016. Ele, que foi o primeiro brasileiro a ter obra exposta no Museu do Louvre, tem sua carreira analisada por curadores e amigos como Júlia Rebouças, Paulo Sérgio Duarte e Luísa Duarte. O episódio, que será exibido na faixa Terça das artes, às 23h30, no Curta!, mergulha na carreira do artista e revela sua busca incansável por explorar os limites entre ciência e fantasia, realidade e ficção, o que culmina na criação de uma mitologia e de uma gramática próprias.





LILIA SCHWARCZ

SEMPRE UM PAPO





A escritora Lilia Schwarcz é a convidada de Afonso Borges na edição virtual do Sempre um Papo, com transmissão ao vivo no YouTube e Facebook do projeto, nesta terça-feira (30), às 18h. A autora escreveu, entre outros, Retrato em branco e negro, O espetáculo das raças, As barbas do imperador (Prêmio Jabuti 1998), O Sol do Brasil (Prêmio Jabuti de melhor biografia 2008), Lima Barreto – Triste visionário e Sobre o autoritarismo brasileiro.