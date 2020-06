Documentário celebra os 74 anos de Alceu Valença

Alceu Valença (foto) faz aniversário na quarta-feira, 1º de julho. Nesta segunda (29), o Curta! comemora a data com a exibição de Alceu – Na embolada do tempo, documentário de Paola Vieira. O filme viaja pelos 45 anos de carreira do pernambucano, vai de sua infância na pequena São Bento do Una aos desafios impostos pelo sucesso. A diretora aborda as influências da cultura popular na obra de Alceu, que fala de seu passado, da importância da música em sua vida e das mazelas do Brasil. O filme registra o pique de Alceu, durante turnê por diversas cidades durante os festejos de são-joão em 2018.