Veja obras de Milton Glaser, o gênio do design gráfico

Cartaz da campanha de Barack Obama

Encarte do disco 'Bob Dylan%u2019s greatests hits'

Disco 'Yellow submarine', dos Beatles

Cartaz da série 'Mad Men'

Cartaz em homenagem aos 100 anos de Van Gogh

Cartaz de show da cantora Dionne Warwick

Cartaz de festival da Temple University

Capa do livro 'Angels in America', de Tony Kushner

Litografia 'Big nude'

O designer nova-iorquino Milton Glaser, que morreu na última sexta-feira, aos 91 anos, em decorrência de um derrame, mudou a cultura visual americana nas décadas de 1960 e 1970. Suas ideias, trazendo uma nova estética, impactaram o mundo. Basta dizer que Glaser inventou um ícone: o logotipo I love NY, criado para promover Nova York, às voltas com a criminalidade e a recessão econômica nos anos 1970. Outra imagem emblemática – símbolo da cultura pop – é a de Bob Dylan, no encarte do disco Bob Dylan’s greatests hits (1966). São dele também as ilustrações psicodélicas do álbum Yellow Submarine (1969), dos Beatles.O estúdio nova-iorquino Push Pin, fundado por Glaser, Reynold Ruffins e Edward Sorel em 1954, revolucionou o design gráfico, com suas capas de livro e disco, cartazes, tipografias. Em 1974, Milton Glaser montou o próprio escritório, de onde saíram os logotipos da editora CD Comics, do MoMA e do Centro Pompidou. O americano criou o cartaz comemorativo dos 100 anos de Van Gogh, o logotipo da Aids, a pedido da Organização Mundial da Saúde, e, mais recentemente, o pôster da última temporada da série Mad Men.O belo cartaz de campanha eleitoral de Barack Obama está entre as centenas de obras assinadas por Glaser. Em 2009, o presidente Obama o condecorou com a Medalha das Artes – foi o primeiro designer gráfico a recebê-la.Milton Glaser também deixou sua marca na imprensa. Cofundador da New York Magazine, aberta em 1968, reformulou o design de jornais e revistas de vários países – Washington Post, The Los Angeles Times e o brasileiro O Globo, entre eles.