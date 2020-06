Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Segunda-feira, 29/06/2020) para seu signo

Depuração mental

Mercúrio retrógrado se encontra numa conjunção com Vesta, o asteróide que representa a deusa do fogo interno. Se encontram no familiar e íntimo signo de Câncer. A mente (Mercúrio), que já se encontra em processos de revisão pelo movimento retrógrado, passa por um processo ainda maior de transmutação pelo fogo vestal. Câncer faz desta uma conexão bem sutil, subjetiva e nem tanto racional. Se permita o processo de depuração da mente hoje, queimando velhas idéias e conceitos arraigados que o impeçam de expressar sua verdadeira sensibilidade.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Ideias antigas precisam ser renovadas. Pode haver uma teimosia em se pensar sob um único ponto de vista e o céu te pede flexibilização. Queima de velhos registros kármicos e ancestrais. Permita que o passado seja curado, se permita libertação de traumas, mágoas e ressentimentos, os transmutando em fluidez emocional. A leveza de Mercúrio te mostrará que sua vida emocional pode ser mais leve.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Transmutação no reino mental. Velhas idéias sendo transformadas. Sua palavra hoje tem muito poder, portanto preste atenção àquilo que afirma. Repita com fé aquilo que deseja, qual tipo de vida quer para si próprio. Deixe sua mente fluir, tente não controlar o fluxo de pensamentos, mas se coloque na posição de observador do fluxo mental.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Ideias antigas sobre finanças e bens matérias pedem transformação. Muito apego a objetos é questionado, te pedindo usar o “poder mágico” de seu regente, Mercúrio, para dar uma limpeza em sua vida, abrindo-se mais para o fluxo da verdadeira abundância. Não se permita estagnação, esteja aberto às novas possibilidades que estão chegando.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A combinação da capacidade mobilizadora de Mercúrio com a força transmutadora de Vesta se encontram em seu signo. Você passa hoje por uma limpeza profunda de sentimentos e das suas profundidades. Seu fogo interno arde ainda mais hoje, lhe trazendo devoção às suas idéias de afeto e amor. Expresse e verbalize sua sensibilidade, pois seu poder para fazê-lo está potencializado.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Questões relegadas ao inconsciente passam por um processo de transmutação. Sua conexão com o lado espiritual da vida está em alta, assim como sua capacidade de cura. Sua atuação como facilitador de processos alheios também está forte no dia de hoje. Intencione que tudo aquilo que te impede de ser feliz é hoje transformado sob o fogo do divino.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Ideias sobre sociedade, grupos e amizades são revisadas hoje. Você pode dar uma contribuição mais genuína e pessoal. Sua sensibilidade para com o coletivo te mobiliza a se mudar, já que seu regente, Mercúrio, te faz passar por um processo intenso de revisão e transformação. Você não é uma ilha, mas um ser social e comunitário. Mas isso te pede expressão genuína de si próprio para que dê certo.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Suas idéias de carreira estão sendo reformuladas. Velhos objetivos e ambições talvez já não reflitam a realidade de quem você se tornou. Permita se aventurar nas novas idéias e possibilidades de carreira que sua mente te traz hoje. Também que expresse mais da sua sensibilidade para o mundo. Transparência e afetividade projetadas lá fora.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

Suas metas para o futuro passam pelo fogo da transformação. Novas possibilidades e idéias podem surgir, esteja atento. Suas idéias sobre religião também são renovadas, te permitindo expressão mais verdadeira de sua fé. Insights poderosos te guiarão nesta viagem, abrindo sua visão de mundo e te fazendo ter uma visão mais panorâmica de tudo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A transformação sua para hoje é da conexão com as suas profundidades. Sua mente te leva para o âmago de cada situação, trazendo um lado investigativo e que não se contenta com pouco. Ideias estagnadas são transformadas e curadas, assim como sua maneira de encarar os próprios sentimentos. Valores conjuntos, sexualidade e crises são resignificados.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O contato com o outro será como um espelho que refletirá suas próprias necessidades de mudança. Talvez você tenha sido rígido ou frio em excesso e agora percebe a necessidade de acolhimento e afeto no contato com os outros. Ideias e conceitos sobre relacionamento são transformados para que você consiga doar mais de si e de maneira mais livre e profunda.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua relação com o mundo físico passa por uma transformação intensa. Se seu corpo está estagnado, agora é um excelente momento para voltar a exercitá-lo. O mesmo é válido para trabalho, tarefas domésticas e qualquer outra ocupação mundana. Use esse fogo interno para rever rotinas e transmutar maus hábitos. Revisão de hábitos de alimentação também potencializada. Escute o que seu corpo te diz.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Renovação total de suas idéias sobre quem você é e como se expressa. Sua mente se voltará para o lado criativo e genuíno de quem você é realmente. Esse é um trânsito astrológico que te relembra de estar no centro e comando de sua própria vida. E tudo isso vem do seu poder emocional, da sua sensibilidade expressa.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com