Skank faz sua primeira live em formato acústico

(foto: Diego Ruahn/Divulgação)

SKANK ACÚSTICO





Os mineiros do Skank (foto) estreiam neste sábado (27) a live Quarteto acústico, na qual vão tocar em formato inédito as músicas que marcaram a carreira da banda. A transmissão será no canal oficial do grupo no YouTube. “Resposta abre um caminho de canções da nossa trajetória que queremos relembrar na live”, afirmou a banda em post no Instagram. Samuel Rosa, vocalista do Skank, chegou a declarar que a banda vai “brincar e os fãs vão ter uma oportunidade de ouvir nossas músicas de uma forma mais intimista e bem diferente da primeira live”, no Mineirão. E o público também participará da escolha no repertório. Nas redes sociais, Samuel Rosa, Henrique Portugal , Lelo Zaneti e Haroldo Ferretti pediram ao público dicas de o que tocar na apresentação de hoje. Com a pandemia do coronavírus, a banda precisou interromper os planos da turnê de despedida que ocorreria ainda em 2020.





MARCELO SERRADO





A primeira edição do Palco Instituto Unimed-BH em Casa apresenta neste sábado (27) o monólogo Os vilões de Shakespeare, com Marcelo Serrado. O espetáculo será no Teatro Claro Rio e as exibições serão ao vivo, pelos canais no YouTube do Sesc em Minas (SescemMinasGerais) e do Teatro Claro Rio (TeatroClaroRio), às 20h30. Na peça do inglês Steven Berkoff, dirigida por Sergio Módena, Serrado vive um estudioso que dá conferências sobre a obra do autor inglês. Ao longo das explicações, ele incorpora os personagens enquanto disseca as razões de seus comportamentos.



(foto: Flávio Rafaelli/divulgação)



THE FEVERS





O The Fevers (foto) realiza sua primeira live para comemorar os 55 anos de carreira neste sábado (27), às 18h30, no canal oficial do grupo no YouTube (www.YouTube.com/TheFevers). No repertório, grandes sucessos como Mar de rosas, Vem me ajudar, Elas por elas, Guerra dos sexos e, claro, Cândida e Agora eu sei.





CÉSAR MENOTTI & FABIANO





Os sertanejos César Menotti & Fabiano realizam neste domingo (28), às 13h30, o Arraiá dos Menotti, no www.youtube.com/user/cesarmenottifabiano. Depois de cantar os “clássicos” do sertanejo e relembrar “só as antigas”, a dupla entra agora no clima junino. A trilha que embala as grandes festas tradicionais dessa época do ano serão lembradas nessa nova live dos caipiras.



(foto: canal like/divulgação)



ELBA RAMALHO





Neste sábado (27) a cantora Elba Ramalho (foto) fará sua live, às 20h, com transmissão no YouTube (www.youtube.com/elbaramalho) e pelo @acescsp. O show beneficente será em prol da ONG Amigos do Bem, que auxilia, desde 1993, milhares de jovens e adultos do sertão de Alagoas, Pernambuco e Ceará por meio da geração de empregos, melhor distribuição dos recursos e acesso à água e moradia.



(foto: José de Holanda/Divulgação)



CHICO CÉSAR





Neste domingo (28), às 18h, Chico César (foto) se apresenta em live do canal Arte1. No show, o cantor e compositor apresenta sucessos e canções inéditas, inclusive algumas compostas no período da quarentena. Direto de sua casa e ao lado de um violão, o músico toca um repertório que celebra sua trajetória e o afeto, misturando elementos da origem nordestina com influências do rock, do folk e reggae.





MY SWEET GEORGE





My Sweet George, banda de tributo a George Harrison, realiza neste sábado (27) live com os clássicos do ex-Beatle em benefício da Apae-BH, dentro do projeto 360 Live. O show será transmitido diretamente do Estúdio Vila pelo canal do projeto no YouTube no link https://bit.ly/2CKFAbs. A transmissão começa às 17h.



(foto: Pedro Dimitrow/Divulgação)



AS BAHIAS E A COZINHA MINEIRA





Neste domingo (28), o trio As Bahias e a Cozinha Mineira (foto) fará live show, às 21h, em seu canal do YouTube. Recentemente, o grupo de pop contemporâneo, formado por Raquel Virgínia, Assucena Assucena e Rafael Acerbi, lançou mais um clipe do EP Enquanto estamos distantes, intitulado Nosso apartamento.









INÍCIO DA GUERRA

PROJETO LIVRO AZUL





A série Projeto livro azul conta a história do astrofísico Allen Hynek, que busca a verdade por trás dos milhares de casos reportados no projeto secreto da Força Aérea norte-americana, criado para investigar fenômenos relacionados a óvnis. No episódio inédito desta semana, quando um exercício naval na fronteira com o território marítimo russo começa a atrair óvnis e ósnis (Objetos Submarinos Não Identificados), Hynek e o capitão Quinn percebem que terão de evitar o início da Terceira Guerra Mundial. O programa vai ao ar neste sábado (27), às 22h20, no History.









REVISITANDO O PASSADO

DIVINAS DIVAS





Dirigido por Leandra Leal, o documentário Divinas divas será exibido neste domingo (28), às 23h10, no Canal Brasil. O filme resgata a história da primeira geração de artistas travestis a fazer sucesso na agitada cena cultural do Rio de Janeiro. As protagonistas Rogéria, Valéria, Jane Di Castro, Camille K, Fujika de Halliday, Eloína, Marquesa e Brigitte de Búzios relembram como descobriram a vocação para o canto e o teatro.