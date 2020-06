Fenac abre inscrições para edição on-line

Ao lado de outros premiados, Sanrah levanta o troféu de campeão em 2019 (foto: Walber Mizael/DivulgaÇÃO)

O Festival Nacional da Canção (Fenac) será realizado em versão on-line em 2020 por causa da pandemia do coronavírus. A edição especial digital será em 4 e 5 de setembro, com transmissão pelo Facebook e YouTube do festival. As inscrições para participar do evento musical são gratuitas e podem ser feitas até 7 de agosto pelo site www.festivalnacionaldacancao.com.br. A comemoração dos 50 anos do festival, considerado um dos mais tradicionais do gênero no país, foi adiada para 2021. Além do Troféu Lamartine Babo, os concorrentes vão disputar R$ 15 mil em prêmios.





Podem concorrer compositores de qualquer nacionalidade, desde que as músicas sejam interpretadas em português. Não existem restrições a gêneros e ritmos. As composições devem ser inéditas e originais e os vídeos gravados sem efeitos especiais. Na última edição, cerca de 2 mil compositores de cinco países se inscreveram. Pela primeira vez, o festival se abriu para participação on-line e uma das vencedoras (3º lugar) veio da Ucrânia. A música Pequeno grão de areia, composta pelos músicos Marcos Aranha do Brasil e Sanrah, de Brumadinho (MG), foi a grande campeã do 49º Fenac, em 2019.



(foto: Renato Parada/Divulgação)



ENCONTRO NA LITERATURA

MILTON HATOUM E CARLOS HERCULANO LOPES





Nesta terça-feira (23), às 19h, os escritores Milton Hatoum (foto) e Carlos Herculano Lopes são os convidados de Afonso Borges em mais uma edição virtual do Sempre um Papo, com transmissão ao vivo no YouTube e Facebook do projeto. Hatoum estreou na ficção com Relato de um certo Oriente (1989), vencedor do prêmio Jabuti (melhor romance). Seu segundo romance, Dois irmãos, de 2000, foi traduzido para 12 idiomas e adaptado para televisão, teatro e quadrinhos. Ainda é autor de Cinzas do Norte, entre outros. O mineiro Carlos Herculano Lopes assina o romance Sombras de julho, filmado por Marco Altberg. É autor também de O vestido, levado ao cinema por Paulo Thiago, e Poltrona 27, que foi transformado, também por Thiago, numa série de seis capítulos exibida pelo Canal Brasil.





HUMOR ADULTO

ESPECIAL





A Warner exibirá na sua faixa especial Adult swim, direcionada ao público adulto, comédias com humor ácido e irreverente a partir das 23h38, nesta terça-feira (23). A programação começa com Rick & Morty, que mostra um cientista sociopata e seu neto não tão brilhante. Depois, episódios de Mr. Pickles, a animação em stop motion Robot chicken e Aqua teen hunger force com três detetives únicos, que unem forças para resolver mistérios





PLAYLIST

PALÁCIO DAS ARTES





O público do Palácio das Artes ganha mais uma alternativa de acesso aos vídeos do projeto #palacioemsuacompanhia. Acaba de ser lançada, no canal do YouTube da Fundação Clóvis Salgado, uma playlist especial que reúne conteúdos criados pelos músicos da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, do Coral Lírico de Minas Gerais e da Cia de Dança Palácio das Artes. O vídeo que inaugura a série é homenagem do Coral Lírico ao poeta e compositor Aldir Blanc, falecido recentemente, com a música Querelas do Brasil.



(foto: bis/divulgação)



EXPERIMENTE

NOVA TEMPORADA





Promessas do cenário musical brasileiro vão invadir o Bis a partir desta terça-feira (23), às 23h, com estreia da nova temporada de Experimente. Sob o comando do apresentador Guilherme Guedes, o programa – que já se tornou um selo de qualidade na curadoria de revelações da música nacional – reúne novos artistas e bandas de diferentes partes do país e estilos musicais para apresentações que misturam performances e entrevistas. Conhecido por suas canções introspectivas, a banda curitibana Tuyo (foto) foi a escolhida para o episódio de estreia. Formado pelas irmãs Lay e Lio e por Jean Machado, o grupo lançou seu primeiro álbum em 2017.