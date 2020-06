Dez anos sem Saramago rende homenagens

(foto: Gualter Naves/EM/D.A Press %u2013 5/12/2000)

JOSÉ SARAMAGO

DEZ ANOS DE MORTE





Os 10 anos sem José Saramago (foto), falecido em 18 de junho de 2010, será o tema do #SempreEmCasa, desta quinta-feira (18), às 18h, no YouTube e Facebook do Sempre um Papo. Afonso Borges vai conversar com a jornalista e viúva do escritor, Pilar del Río, presidenta da Fundação José Saramago, sediada em Lisboa; Luiz Schwarcz, editor da Companhia das Letras; e Carlos Reis, professor de Coimbra. Todos têm em comum a proximidade com a pessoa e a obra de Saramago. A conversa vai girar em torno das histórias de vida e literatura do autor de Ensaio sobre a cegueira. Borges recebeu o escritor português no Sempre um Papo, em Belo Horizonte, em 1999. Informações e acesso: @sempreumpapo ou www.sempreumpapo.com.br.





***





Outra homenagem a Saramago é a exibição on-line do documentário Um humanista por acaso escritor nesta quinta-feira (18), às 19h, seguida de debate com o diretor do filme, Leandro Lopes, e convidados, como o diretor de comunicação da Fundação José Saramago, em Lisboa, Ricardo Viel, e Pedro Fernandes, editor da Revista de Estudos Saramaguianos. A transmissão será no canal da Cardume TV no YouTube. Entre os entrevistados estão os escritores Valter Hugo Mãe, Andréa Del Fuego e Gonçalo M. Tavares, além da viúva do português, Pilar Del Río. O filme percorre vestígios do autor, esposo, avô e, acima de tudo, humanista, que expõs os problemas do mundo. O média-metragem mostra as interpretações feitas pelos entrevistados a partir das reflexões propostas por José Saramago em entrevistas, palestras, escritos e diários.





LIVES

GILBERTO GIL

(foto: ARQUIVO PESSOAL)



Em plena quarentena, em sua casa em Araras, Giberto Gil não para. Como este ano não vai haver a tradicional turnê do verão europeu (Gil foi todos os anos desde 1978), o baiano foi convidado pela TV estatal francesa para gravar um especial para passar no verão francês,

em julho. Para a gravação, no último sábado, a equipe francesa foi toda testada e apresentou os atestados (bem como a brasileira) e, mesmo assim, trabalharam com aquelas roupas de proteção (foto). Após esse trabalho, Gil faz live nesta sexta-feira (19) para o Museu do Amanhã – Pensamentos e articulações para uma nova relação com o planeta. No sábado (20), ele grava, também em sua casa na serra, outra live com a cantora Isa, para arrecadar fundos para o combate à fome e pela redução dos efeitos da COVID-19.





MÉDICOS SEM FRONTEIRAS





A MTV e a organização humanitária internacional Médicos Sem Fronteiras (MSF) realizam nesta quinta (18) a live #JuntosADistância transmitida nos canais oficiais da MTV no YouTube e Facebook. No linear, MTV, Comedy Central e Paramount Network transmitem, simultaneamente, o especial inédito. Anavitória, Anitta, Duda Beat, Emicida, Gilberto Gil, Jota Quest, Manu Gavassi, MC Rebecca, Melim, Paulo Miklos, Sofi Tukker, Tati Zaqui e Vitor Kley são nomes confirmados para apresentações inéditas, gravadas pelos próprios artistas, na segurança de suas casas, onde cada um exerceu, além do papel de cantor, também os de diretor, produtor, câmera, contrarregra, figurinista e maquiador, entre outros profissionais.



***





CORINGA

TV E STREAMING

(foto: Warner/Divulgação)



Coringa (foto), protagonizado por Joaquin Phoenix, ganhador do Oscar de melhor ator, e produzido e dirigido por Todd Phillips, estreia na HBO e na HBO GO nesta quinta-feira (18), às 22h. O longa retrata a vida complicada de um comediante fracassado no ano de 1981. Ignorado pela sociedade, Arthur Fleck busca conexões humanas em meio a um processo de loucura e anarquismo que inspira violenta revolução social na decadente cidade de Gotham.





ANIMAÇÃO

LANÇAMENTO





Sávio Leite lança nesta sexta-feira (19) A forma realizada: O cinema de animação, do crítico cubano Dean Luis Reis, com tradução de Leite. Como se cartografasse um território, a obra começa com os pioneiros da animação no século 20, mas apresentando novos realizadores do início do cinema que flertavam com a animação, como o suíço Hans Ritcher e o sueco Viking Eggeling. Sávio Leite é professor de cinema de animação e diretor da MUMIA – Mostra Udigudi Mundial de Animação, ativa na capital mineira há 18 anos. O lançamento será na Livraria Ouvidor (Rua Fernandes Tourinho, 253, Savassi) com entregas para todo o Brasil. Informações: (31) 3221-7473.





FARTURA

EDIÇÃO DIGITAL





Nesta quinta (19), sexta (20) e sábado (21), o Projeto Fartura – Comidas do Brasil lança sua primeira edição digital, transmitida pelo site farturabrasil.com.br. Serão mais de 160 atrações, entre chefs nacionais como Helena Rizzo, Lucas Corazza, André Mifano, Neli Pereira, entre outros, com aulas e dicas. Em Belo Horizonte, o público poderá pedir por delivery os pratos preparados on-line por mais de 35 chefs, entre eles Flávio Trombino, Caetano Sobrinho, Naiara Faria, Mariana Gontijo. Produtos de pequenos produtores também estarão à venda. Na programação cultural, João Wainer, Felipe Morozini, Ana Strumpf, Lu Simão, Flávio Venturini, Nath Rodrigues, Maurício Tizumba e Pedro Morais. Negócios e atividades infantis também estão na programação.





SOBRENATURAL

THE ORDER





Nesta quinta-feira (18), a segunda temporada da série The order ficará disponível na Netflix. Criada por Dennis Heaton, a produção gira em torno de Jack Morton, que, para vingar a morte da mãe, entra para uma ordem secreta. Então, ele acaba no meio de uma guerra entre lobisomens e adeptos das artes das trevas. Os atores Jake Manley e Sarah Grey estão no elenco.