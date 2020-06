A incrível história de 'Uma linda mulher', que completa 30 anos

Nem Julia Roberts nem Richard Gere foram a primeira opção para o casal protagonista do filme que faturou US$ 463 milhões (foto: Touchstone Pictures/divulgação)

Em julho, serão comemorados os 30 anos do lançamento de Uma linda mulher. O longa de Garry Marshall estrelado por Julia Roberts e Richard Gere é “mais” em muita coisa. Permanece como a comédia romântica de maior bilheteria de todos os tempos (US$ 463 milhões), a de maior público nas salas (mais de 42 milhões de espectadores). Foi um longo caminho para se chegar a esse resultado.

Qualquer espectador da Sessão da tarde conhece a história – empresário especializado em sucatear empresas que depois vende pelo maior lucro contrata prostituta para ser sua acompanhante por uma semana. Ele a tira da rua, Rodeo Drive, dá-lhe um banho de butique nas grifes mais chiques de Los Angeles e, como Pigmalião diante de Galasteia, apaixona-se por sua criação.

SOMBRIO Uma linda mulher é mais que simplesmente um filme. Virou referência – ícone? – da cultura pop. É citado até em estudos acadêmicos sobre a mobilidade social. Mas poderia ter dado tudo errado. Inicialmente, era para ser um drama sombrio, meio documentário, sobre uma prostituta drogada. Como projeto, o título era US$ 3 mil, o valor que Vivian Ward cobra para acompanhar Edward Lewis por uma semana. O roteiro original incluía uma cena de Vivian envolvendo-se numa disputa pesada com seu fornecedor. O então presidente da Disney, Jeffrey Katzenberger – a empresa produtora era uma subsidiária, a Touchstone –, não estava gostando de nada daquilo. Deu o ultimato e exigiu que a história sórdida fosse transformada em conto de fadas moderno. Parte dessa zona sombria da prostituição aparece, bastante atenuada, na personagem da amiga de Vivian.

A primeira escolha para o papel da protagonista foi Karen Allen. Quando Garry Marshall assumiu o comando, a escolha mudou para Mary Steenburgen. Não deu certo. Winona Ryder e Jennifer Connelly foram testadas, mas não serviram porque pareciam muito jovens. Boa parte das estrelas de Holly-wood leu o roteiro e declinou. Meg Ryan não aprovou, Michelle Pfeiffer quis mudar “algumas” coisas. Jennifer Jason Leigh estava quase sendo contratada quando começou a questionar o sexismo da produção.

Julia Roberts terminou escolhida aos 45 do segundo tempo. Venceu mais pela desistência das outras que pelo próprio nome, embora já tivesse a credencial do Globo de Ouro de coadjuvante que recebeu por Flores de aço, de 1989.

Para protagonista masculino, chegaram a ser considerados Christopher Reeve, Daniel Day-Lewis e Denzel

Washington. Al Pacino, ao que se consta, fez uma leitura do papel com Julia e recusou. Richard Gere topou, mas teve alguma dificuldade no começo. Por ser um astro, estava querendo aparecer demais. Ele próprio confirmou, e não sem humor, que o diretor chamou-o de lado e lhe disse que o filme era sobre uma pessoa que se movia e outra, não. E Marshall teria perguntado: “Adivinhe qual das duas você é?”

Como outros filmes que, ao longo da história, tiveram os elencos mudados, muita gente acha que os deuses do cinema interferiram para que tudo desse certo. Além da química da dupla principal, a trilha contribuiu. Quando Edward e Vivian vão à ópera, é para ver La Traviata. Oh, pretty woman segue a “princesa” na voz de Roy Orbison. A banda Roxette estourou em todo o mundo graças à faixa It must have been love.

Claro que tinha de ser amor. De que outra maneira o relato chegaria ao seu happy end? Só falta revelar o segredo de Polichinelo. Por mais bela que fosse a jovem Julia Roberts, não foi suficiente. Na cena da lingerie, no começo, e no cartaz, o corpo de Vivian não é o dela. Julia foi “dublada” por Shelley Michelle.

UMA LINDA MULHER

Direção: Garry Marshall

Com Julia Roberts, Richard Gere e Laura San Giacomo

Disponível na plataforma Netflix e no aplicativo Now