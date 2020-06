Lollapalooza dos EUA é cancelado

O Festival Lollapalooza dos Estados Unidos foi cancelado. O anúncio foi feito pelos organizadores na conta do festival no Instagram. Também foi confirmado pela prefeita de Chicago, Lori Lightfoot. O evento estava previsto para ocorrer no Grant Park de Chicago, entre 30 de julho e 2 de agosto. Nessa mesma data, o festival será on-line, segundo os organizadores.





“Queríamos levar o Lollapalooza ao Grant Park novamente este ano, mas entendemos que as coisas não podem seguir como planejado. A saúde e a segurança de nossos fãs, artistas, parceiros, funcionários e comunidade é nossa principal prioridade”, diz o comunicado.





“O evento, que será virtual, incluirá performances ao vivo de toda a cidade e de outros lugares”, afirmaram os produtores, revelando que a agenda completa será divulgada em julho. Também serão exibidas filmagens dos anos 1990 ainda inéditas. “Trabalhamos para ter uma espetacular celebração dos 30 anos de aniversário do Lollapalooza no verão de 2021, em Chicago”.





BRASIL





No Brasil, o evento também teve sua data alterada. Em março, foi anunciado que o Lollapalooza Brasil não mais ocorreria de 3 a 5 de abril, e que seria transferido para o período entre 4 e 6 de dezembro, devido à pandemia do novo coronavírus.