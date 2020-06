Lobão é o entrevistado do 'Roda viva' desta segunda-feira

(foto: Rafael Melo/Divulgação)







O cantor, compositor e escritor Lobão (foto) é o entrevistado do Roda viva nesta segunda-feira (1º/6). O programa vai ao ar às 22h, na TV Cultura. Muito jovem, o músico participou da criação das bandas Vímana e Blitz. Depois, destacou-se na carreira solo. Entre os hits dele estão Me chama, que ganhou interpretações antológicas de João Gilberto e Marina Lima, e Vida, louca vida, famosa na voz de Cazuza. Lobão lançou os livros Manifesto do nada na terra do nunca, no qual dispara contra políticos, músicos e intelectuais, Em busca do rigor e da misericórdia – Reflexões de um ermitão urbano, Guia politicamente incorreto dos anos 80 pelo rock e a autobiografia 60 anos a mil. Sem papas na língua, Lobão coleciona inimigos à esquerda e à direita. Apoiou o impeachment de Dilma Rousseff e se entusiasmou com a candidatura de Jair Bolsonaro, mas se tornou crítico mordaz do atual presidente.

ROCK DE BRASÍLIA

HISTÓRIAS da música





A cena oitentista brasiliense gerou Legião Urbana, Capital Inicial e Plebe Rude, entre outras bandas do chamado BRock. Essa história é contada pelos próprios músicos no documentário Rock Brasília – Era de Ouro, atração das 22h, no canal Curta!. Dirigido por Vladimir Carvalho, que entrevistou o cantor e compositor Renato Russo (foto), o documentário mostra imagens raras do vocalista do Legião, do guitarrista Dado Villa-Lobos e do baterista Marcelo Bonfá. Dinho Ouro Preto, os irmãos Fê e Flavio Lemos, Phelippe Seabra, Caetano Veloso e Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone, do Paralamas do Sucesso, também estão no filme.

JON JON

FUNK





Essa quarentena é o novo funk do DJ Jon Jon (foto). A letra fala de um casal que decide passar a quarentena juntos, parceria do DJ com o cantor Ruan Marky. A garota é uma mistura de Madonna com Rihanna, Anitta e Ludmilla. A canção faz parte do projeto de Jon Jon de juntar jovens funkeiros para fortalecer esse gênero musical. Marky é um dos compositores de Hoje eu vou parar na gaiola, interpretada por MC Livinho e DJ Rennan da Penha, que foi umas das músicas mais executadas em 2019.

OS RONI

NOVA TEMPORADA





Os irmãos nordestinos Roniclayson (Whindersson Nunes), Ronivaldo (Tirullipa) e elenco (foto) voltam às telas do Multishow na terceira temporada de Os Roni, nesta segunda-feira (1º/6), às 22h, no Multishow. A nova safra terá 20 episódios inéditos. Entre as novidades está a chegada de personagens interpretados por Rafael Cunha e Raphael Vianna. O programa contará com as participações especiais de Naiara Azevedo, Fiuk, Tom Cavalcante, Thaynara OG, Paulo Miklos, Gorete Milagres e Nanny People, entre outros.

NA ONDA

TATIANA WESTON-WEBB





O Canal OFF exibe novo episódio da quinta temporada do programa Tatiana Weston-Webb nesta segunda-feira (1º/6), às 22h. A produção mostra o dia a dia de treinos da atleta, seus momentos com a família e amigos e as viagens ao redor do mundo com o noivo Jessé Mendes em busca das melhores ondas. A surfista está classificada para representar o Brasil nos Jogos Olímpicos em Tóquio.





REALITY SHOW

BETTINA HANNA





A nova temporada do De férias com o ex já começou “causando” na MTV. Bettina Hanna, diretora-geral do programa, é a entrevistada de Anne Braune nesta segunda (1º/6), às 20h, no Like. “As histórias são muito boas. Conheço um monte de gente que não gosta de reality, mas gosta do De férias com o ex porque é um seriado real. Não obrigamos ninguém a fazer nada, queremos todo mundo ali completamente espontâneo”,

conta ela a Anna.





TRANSMISSÃO

DIRA PAES





Linn da Quebrada e Jup do Bairro estreiam a segunda temporada de TransMissão, nesta segunda (1º/6), à meia-noite, no Canal Brasil. No irreverente talk show, questões de gênero, sexo e raça são frequentemente discutidas. A convidada da atração é Dira Paes, que fala sobre carreira e feminilidade.