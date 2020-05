Chico Lobo faz live com português Pedro Mestre

(foto: Marcela Bourseau/divulgação)





O encontro entre os violeiros Pedro Mestre e Chico Lobo (foto) ocorreu pela primeira vez em 2006, em Portugal, na cidade de Serpa. Neste mesmo ano, o mineiro convidou o português para vir ao Brasil para fazerem shows juntos. Nasceu assim o Encontro de violas, uma junção emocionante da viola caipira brasileira com a viola campaniça portuguesa. De lá pra cá, são vários trabalhos juntos. E os dois violeiros prometem momentos de grande emoção on-line neste sábado (30), a partir das 17h, na live Chico Lobo convida Pedro Mestre – 14 anos do Encontro de violas caipira e campaniça. O show será regado com boa prosa mineira e alentejana, que poderá ser acompanhada pelo público na internet. A live poderá ser vista pelo www.instagram.com/violeirochicolobo/.



(foto: Discovery Kids/DIVULGAÇÃO)



PATATI PATATÁ





Neste sábado (30), a dupla de palhaços Patati Patatá (foto) bate ponto no Discovery Kids, a partir das 8h30, no Especial Parque Patati Patatá, que contará com quatro episódios seguidos da segunda temporada. Na produção, um grupo de crianças se reúne com os palhaços para brincar, cantar e dançar. Ao interagir com elas, os artistas reforçam o valor da amizade, da solidariedade e do companheirismo. Canções de roda, brincadeiras ao ar livre, xaradas do tipo “o que é, o que é?” e lanchinhos de dar água na boca fazem parte da rotina dessa turma. A diversão com a dupla continuano mesmo dia, às 17h, com a live Patati Patatá, seus melhores amigos, em prol da arrecadação de doações para entidades beneficentes.



(foto: Elizeu Fiúza/Divulgação)



ALCIONE





Alcione (foto) faz live beneficente neste sábado (30), às 19h, no Instagram do Shopping Cidade Jardim (@cidadejardimshopping). A apresentação marca a estreia do novo álbum da cantora, Tijolo por tijolo, lançado na sexta-feira (29). O show ao vivo terá no repertório sucessos como A loba, Você me vira a cabeça, Meu ébano, Não deixe o samba morrer, além de duas novas músicas, Fascínio e Tijolo por tijolo. A live da Marrom acontece em prol da Gerando Falcões (@gerandofalcoes), ONG de Eduardo Lyra que está arrecadando cestas básicas digitais para o projeto Corona no Paredão.





ZÉLIA DUNCAN





A cantora e compositora Zélia Duncan participa de live neste domingo (31), às 18h, transmitida pela canal Arte 1. Em casa com seu violão e cumprindo as recomendações de isolamento social, Zélia tocará canções de seu repertório afetivo e de seu abrangente universo musical. O lado bom da solidão – Em casa é a continuação de um projeto intimista da cantora. Agora, ela faz uma apresentação com novo olhar devido à reclusão imposta pelo coronavírus. O show será transmitido no YouTube do canal Arte1, e também pelas redes sociais da cantora fluminense.





CHAPEUZINHO VERMELHO





Uma Chapeuzinho Vermelho empoderada e aventureira, a Vovozinha, o Lobo Mau e o Caçador se encontram com a criançada na primeira live da Cia. O Trem Companhia de Teatro para o projeto Diversão em Cena On-line da ArcelorMittal. A apresentação será neste domingo (31), às 16h, pelo perfil do programa no Instagram, Facebook e YouTube. Em formato adaptado para as redes sociais, o público será convidado a ajudar os atores a encenarem a história de Chapeuzinho Vermelho e ainda fazer uma receita do doce beijinho para a vovó. Com música ao vivo e brincadeiras, o elenco – formado por Deinha Baruqui, Fabi Loyola, Leo Campos e Lucas Chiaradia – vai mostrar também o ponto de vista dos outros personagens desta história clássica.





CLARA NUNES

DOCUMENTÁRIO





Neste sábado (30), o Curta! exibe o documentário Clara estrela, às 22h35. O filme narra, por meio de entrevistas em diversos programas de televisão e rádio, a trajetória da cantora Clara Nunes. As entrevistas de mídia impressa também serão mostradas por meio da narração da atriz Dira Paes. Passados mais de 30 anos de sua morte, a mineira permanece em lugar de destaque na história da música popular brasileira.





MUNDO PORNÔ

HARD





O canal HBO exibirá o terceiro episódio da série Hard neste domingo (31), às 23h. Protagonizada por Natália Lage, a produção conta a história de Sofia, dona de casa que vê sua vida desmoronar quando o marido morre e deixa como herança uma produtora de filmes pornográficos. Correndo risco de perder sua casa, ela precisa se reinventar e tocar o negócio do falecido, que pode ser muito lucrativo.





BUSCA POR INOCÊNCIA

A AMIGA PSICOPATA





O filme A amiga psicopata estreia neste sábado (30), às 20h20, no Lifetime. No longa, a adolescente Sierra conhece Lexi, uma estudante psicopata que termina provocando a morte de um colega em uma festa. Quando a garota tenta jogar a culpa em Sierra pelo assassinato, ela terá que arriscar a própria vida para provar que não teve nenhum envolvimento com o crime. As atrizes Taylor Blackwell, Avery Kristen Pohl e Cerina Vincent estão no elenco.