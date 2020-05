Regina Casé faz live sobre filme de drama político

LIVES DO DIA





Protagonista de Três versões, Regina Casé (foto) participa de live sobre o filme nesta quinta-feira (28), às 18h, no Instagram da Globo Filmes (www.instagram.com/globofilmes).

A cineasta e diretora do longa, Sandra Kogut, e a atriz Jessica Ellen também participam do bate-papo sobre a película, inédita nos cinemas. Três versões, exibido em diversos festivais, já rendeu dois prêmios (categoria melhor atriz) para Casé: no Festival do Rio e no Antalya Golden Orange Film Festival, na Turquia. A trama é contada sob o ponto de vista de Madá (Regina Casé), caseira num condomínio de luxo à beira-mar, que acompanha o desmantelamento de uma família em função dos dramas políticos que abalaram o país, durante três anos consecutivos (2015, 2016 e 2017).



COLKER E BROWN





A coreógrafa Deborah Colker e o músico Carlinhos Brown (foto) participarão de live do canal Curta! no YouTube (www.youtube.com/canalcurta), nesta quinta-feira (28), às 19h. Os dois, que responderão às perguntas do público, vão falar sobre Cura, espetáculo no qual a dupla está trabalhando. Inspiração, inicialmente, foi a luta do neto da coreógrafa, Theo, de 10 anos, contra uma doença incurável de pele, a epidermólise bolhosa. Já com os trabalhos em andamento, Deborah foi impactada pelo isolamento social devido à pandemia de coronavírus.





CAÇADA BRUTAL





Nesta quinta (28), às 21h, o Telecine segue com sua agenda de filmes na Sessão fique em casa. Caçada brutal, estrelado por Bruce Willis, será exibido no YouTube do canal, com transmissão também no Pipoca e no canal do cliente das operadoras de TV por assinatura. Renata Boldrini continua esquentando a transmissão, antes da exibição do filme. Com o intuito de incentivar doações, a live contará com um QRCode da plataforma Para Quem Doar, que conecta doadores a quem está na linha de frente para combater e prevenir os impactos da COVID-19 no país.





