Carlos Coelho, guitarrista do Biquíni Cavadão, lança We'll roll on

Carlos Coelho comemora a recepção de seu novo single, lançado na quarentena, nas redes sociais (foto: Moshizuki/Divulgação )





Um dos fundadores da banda Biquíni Cavadão, o guitarrista Carlos Coelho está na estrada há 35 anos. Assim que a quarentena acabar, o grupo volta aos palcos, mas enquanto isso não acontece ele segue em sua própria “pista”.





Carlos acaba de lançar o single We'll roll on – em inglês –, com direito a clipe, parceria dele com o neozelandês Simon Spire.





Arranjo A versão em português, gravada em 2014 pelo Biquíni, chamava-se Vou deixar tudo para trás. “Ela está no DVD comemorativo dos 30 anos da banda, Me leve sem destino. Porém, agora o arranjo é diferente. Sempre tive vontade de gravar em inglês. Quando fui a Nova York, encontrei o Spire tocando em uma loja e o convidei para ser meu parceiro. Já fizemos duas músicas”, conta Carlos Coelho.





A melodia de We’ll roll on surgiu em apenas duas horas, quando Carlos estava hospedado em um hotel em Nova York, em 2011. “De volta ao Brasil, gravei a demo cantando em inglês e mostrei para a turma antes de fazer a versão em português. Recentemente, resolvi regravar, porque achei que podia ficar ainda mais legal”, diz ele.





Apaixonado pela língua inglesa – “muito melódica”, diz Carlos –, o guitarrista do Biquíni tem parceria também com Beth Hart, “ótima cantora norte-americana que já gravou com os guitarristas britânicos Slash e Jeff Beck.”





Enquanto cuida de seu projeto solo, Carlos Coelho aproveita a quarentena para ficar com o filho de 6 anos. “Como o Biquíni viaja muito, quase não paro em casa e acaba que quase não o vejo. Resolvi curti-lo ao máximo, o que está sendo ótimo. Desenhamos e vemos filmes juntos. Ele está aprendendo a tocar bateria, tocamos juntos. Também o ajudo nos deveres do colégio”, revela o pai coruja.





A veia roqueira do guitarrista do Biquíni Cavadão é apenas uma faceta de sua carreira. Carlos já compôs para Matheus & Kauan (Quanto tempo demora um mês, parceria com Gian Fabra) e para Vinny (Beijo, sexo, tchau, parceria com Patrícia Carvalho). Também foi produtor musical de Roberto Menescal – Bossa nova meets Beatles.





Esse álbum traz versões à la Menescal de 11 canções dos Fab Four, com participações de Bruno Gouveia (Biquíni Cavadão), Andy Summers (The Police), do cantor e instrumentista norte-americano Andy Timmons e da banda nova-iorquina Bailen.





Dono da produtora Jingle Bells, Coelho cria e produz música para cinema, TV e teatro, além de trilhas e jingles para campanhas publicitárias. “Tenho cerca de 250 composições gravadas pelo Biquíni e por outros artistas. Participei como convidado de CDs e DVDs de Leila Pinheiro, Cidade Negra, Jammil e Uma Noites, Vinny e Buchecha”, conta ele.





Paparicando o pequeno baterista que tem em casa e esperando a quarentena passar, Carlos Coelho comemora a recepção de We'll roll on nas plataformas digitais. “A galera está curtindo bastante. Hoje, você consegue saber a resposta na hora, se as pessoas estão gostando ou não. Antes, a gente sabia que a música estava tocando nas rádios, mas não tinha ideia se ela estava agradando. Tudo mudou”, comenta.





WE'LL ROLL ON

. Clipe de Carlos Coelho

. Direção de arte e motion design: Fabio Holtz

. Ilustrações: Otávio Bittencourt

. Bateria: Diogo Macedo

. Backing vocal: Tay Cristelo

. Confira em https://www.youtube.com/ watchv?=QGJ6Em2ON0A