Tiago Abravanel faz live em prol da AACD

Nesta quinta-feira (21), a partir das 20h, Tiago Abravanel (foto) comanda a Live na Abravalândia, transmitida no Facebook e YouTube do SBT Online. A live tem o intuito de arrecadar recursos em prol da AACD. “Será um momento de descontração, alegria e diversão neste momento maluco que a gente está vivendo, mas principalmente para ajudar uma causa que respeitamos tanto”, afirma Tiago, que também contará com a participação de convidados especiais de forma remota, como Preta Gil, além de interagir com os fãs. Em um show musical com playlist escolhida por Abravanel, o público poderá se divertir com hits como Tempo de alegria, Exagerado e Não quero dinheiro. “Durante a transmissão, vou ter a oportunidade de mostrar um pouco da minha casa, do meu jeito, das coisas que eu gosto de cantar, receber alguns amigos, poder trocar mensagens com o público que estiver em casa acompanhando e até, quem sabe, alguém entre ao vivo para conversar comigo”, completa o neto de Silvio Santos.



O pagodeiro Ferrugem (foto) faz live beneficente nesta quinta-feira (21), às 20h, com transmissão feita em seu canal oficial no YouTube. O objetivo da live, assim como a anterior, é arrecadar doações para ajudar famílias afetadas pelo novo coronavírus. Desta vez, o cantor trará repertório com os maiores sucessos de seu primeiro DVD, Prazer, eu sou Ferrugem, que conta hoje com 364 milhões de views no YouTube.





Nesta quinta-feira (21), na Livre na live, Marcelo Tas conversa com a atriz e escritora Maitê Proença. O bate-papo, entre outros assuntos, vai abordar a situação atual do Brasil e do mundo. A atriz esteve no centro de uma polêmica no início de maio, quando enviou à CNN um vídeo criticando a gestão da colega Regina Duarte à frente da Secretaria de Cultura. Maitê cobrou um posicionamento da secretária, que deixou o cargo ontem, diante das mortes na classe artística. A live será transmitida no canal da TV Cultura no YouTube e nas páginas oficiais do Twitter e Facebook a partir das 19h.