Juliane Moore estrela o curta 'The staggering girl'

The staggering girl está disponível no YouTube (foto: MUBI/DIVULGAÇÃO)

O curta-metragem The staggering girl será exibido nesta quinta-feira (14), às 20h, gratuitamente, no canal do YouTube do Museu da Imagem e do Som de São Paulo, MIS-SP (www.youtube.com/user/missaopaulo). Chama a atenção no filme, lançado na Quinzena dos Realizadores do Festival de Cannes de 2019, sua ficha técnica.





Dirigido por Luca Guadagnino (do aclamado Me chame pelo seu nome), é protagonizado por Julianne Moore, que veste exclusivamente roupas Valentino, a trilha sonora é de Ryuichi Sakamoto, vencedor do Oscar pela música original de O último imperador (1987).





Na história de 37 minutos, Francesca (Moore), uma escritora ítalo-americana que vive em Nova York, deve retornar a Roma para rever a mãe idosa. Depois da exibição haverá bate-papo com a jornalista Lilian Pacce e o curador Sérgio Rizzo, com mediação de Duda Leite.