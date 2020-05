Little Richard, músico pioneiro do rock, morre aos 87 anos

Artista sofria com problemas de saúde há alguns anos. (foto: Wikimedia/Reprodução) Little Richard, um dos maiores astros da história do rock, morreu aos 87 anos. A informação foi confirmada pelo filho do músico, Danny Panniman, à revista Rolling Stones, neste sábado (9). A causa da morte não foi revelada. , um dos maiores astros da história do rock, morreu aos. A informação foi confirmada pelo filho do músico, Danny Panniman, à revista Rolling Stones, neste sábado (9). Anão foi revelada.









Responsável por incontáveis hits ao longo da carreira, ele ficou conhecido pelo hit ''Tutti Frutti'', de 1956. O cantor e compositor também ganhou fama com as músicas ''Long Tall Sally'', ''Rip It Up'', ''Lucille'' e ''Good Golly Miss Molly''.

Nascido em dezembro de 1932 no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, Little Richard iniciou seu envolvimento com a música ainda na adolescência, na década de 1940.





Ao longo da carreira, realizou uma série de gravações que ajudaram a estabelecer o rock'n'roll e a influenciar uma série de outros artistas, como Elvis Presley, os Beatles e James Brown e os Rolling Stones. Para ele, o clássico ''Tutti Frutti'' foi o marco do nascimento do estilo musical marcado pelas guitarras elétricas.

Richard Wayne Penniman, como constava em sua identidade, também era conhecido por seu estilo extravagante e teatral, além de incansável músico e pianista.





Em 2013, o artista anunciou sua aposentadoria, aos 80 anos.





Pelo Instagram, o guitarrista Kelvin Holly, membro da banda de Little Richard, lamentou a morte. ''Descanse em paz, Richard. Isso realmente dói. Meus pensamentos e orações vão para todos os meus colegas de banda e fãs em todo o mundo. Richard era realmente o rei.''