Aldir Blanc, gênio do samba, tem 'parceria' com os Beatles

O músico Flávio Venturini (foto: Marcelo Mendonça/divulgação) compartilhou, em sua página oficial no Instagram, uma bela homenagem ao compositor Aldir Blanc, que morreu na segunda-feira. Aldir ficou conhecido pelos sambas que criou, mas brindou Flávio com a versão em português de Here there and everywhere, clássico dos Beatles. "Não tive a oportunidade de compor com ele, mas ganhei um grande presente", postou o ex-14 Bis. O mineiro apresentou Sim não talvez, delicada canção de amor, durante um show no Canecão, no Rio de Janeiro, e postou o momento especial.

DANDO CORDA

TÚLIO MOURÃO

Crônicas da MPB é o tema da live que o compositor e instrumentista mineiro Túlio Mourão vai fazer nesta quarta-feira (6), às 21h30, no projeto Dando corda, da Orquestra Sesiminas Musicoop. Nele, o regente Marco Antônio Drummond conversa com músicos que são ou foram parceiros do grupo. Túlio e a orquestra gravaram a trilha de dois filmes: Viajante, dirigido por Paulo César Saraceni, e O vestido, de Paulo Thiago. A transmissão ocorrerá no Instagram (@orquestrasesiminasmusicoop).

DE GRAÇA

CINEMA ARGENTINO

Neste mês de maio, talentos do novo cinema argentino ganham destaque no projeto Cine 104 em casa, com sessões on-line gratuitas às quartas, quintas, sextas e sábados, transmitidas pela plataforma do Vimeo. Na quarta (6) e quinta (7), será exibido o longa Zama (foto: Vitrine Filmes/divulgação), de Lucrecia Martel, adaptação do romance homônimo de Antonio Di Benedetto. Na sexta (8) e no sábado (9), o público poderá conferir Jauja, de Lisandro Alonso. Os longas serão disponibilizados por 48 horas. Links e senhas de acesso podem ser obtidos nas páginas oficiais do espaço cultural Centoequatro: www.facebook.com/centoequatro/ e @centoequatrobh ou no site www.centoequatro.org. Para assistir, basta clicar no link e digitar a senha.

O PALHAÇO

VALE A PENA VER DE NOVO

Às 22h30 desta quarta-feira (6), a TV Brasil exibe um filme delicado e emocionante, dirigido pelo ator Selton Mello. O palhaço (2011) conta a história do Circo Esperança, que cruza o interior do Brasil para levar alegria ao povo. O elenco conta com o experiente Paulo José (foto: Globo Filmes/divulgação), Larissa Manoela – na época uma garotinha de 10 anos (hoje tem 19) – e o cantor Moacyr Franco, que levou o prêmio de melhor ator coadjuvante no Festival de Paulínia em sua estreia no cinema. Selton reuniu uma trupe de primeira, que contou também com Fabiana Karla, Álamo Facó, Jorge Loredo, Jackson Antunes, Tonico Pereira e Ferrugem.

LIFETIME

THRILLER

O Lifetime Movies programou para esta quarta (6), às 20h55, o filme Meu padrasto malvado, dirigido por Stacia Crawford e lançado em 2019. A jovem Ashley (Addy Stafford) fica encantada quando a mãe, a viúva Tracy (Jennifer Lafleur), apaixonada, se casa com o bem-sucedido empresário Jared (Chris Johnson). Mal sabe a garota que o bonitão – na verdade, manipulador, perigoso e mau-caráter – vai colocar sua vida em risco.

CANAL BIS

MEGADETH NA VEIA

O canal Bis promete para esta quarta-feira (6), às 22h, show especial da banda Megadeth. Dave Mustaine, vocalista do grupo californiano, vai revelar ao apresentador Nic Harcourt detalhes sobre a trajetória da estrela do heavy metal. Clássicos como Symphony of destruction, claro, não vão faltar.

ON-LINE

MONTARROYOS E CÉU

O projeto Sesc ao vivo manda para as redes lives de dois destaques da MPB contemporânea. Nesta quarta (6), às 19h, o cantor Ayrton Montarroyos (foto: Luanda Cardoso/divulgação) se apresenta com o violonista Edmilson Capelupi, interpretando Samba é samba, de Caetano Veloso, e Eu vim da Bahia, de Gilberto Gil, além de surpresas vindas da interação com a plateia, que poderá pedir as preferidas. Na quinta (7), será a vez de a cantora Céu mostrar o repertório de seu disco APKÁ, lançado em setembro de 2019. As transmissões ocorrerão em youtube.com/sescsp, facebook.com/sescsp e instagram.com/sescsp

DISCO

CIDADE DOS PROFETAS

Nesta quarta-feira (6), o coral Cidade dos Profetas lança o CD Em louvor à Virgem Maria, com peças inspiradas em Nossa Senhora. O repertório reúne Maria mater gratiae, de Marcos Coelho Neto; Stabat mater, de J. J. e Lobo de Mesquita; Salve Regina, de Lobo de Mesquita; Ave Maria, de Lobo de Mesquita; Ofertório de Nossa Senhora da Assunção e Tolta pulcra es Maria, de autores não identificados; e Magnificat, de Manuel Dias de Oliveira. O trabalho está disponível nas plataformas digitais.