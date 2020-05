Tributo a Aldir Blanc terá três shows

(foto: TV BRASIL/DIVULGAÇÃO) Programação especial neste sábado (9) na TV Brasil vai apresentar três shows em tributo a Aldir Blanc, que faleceu na segunda-feira (4), aos 73 anos, no Rio de Janeiro. A homenagem ao compositor e escritor começa às 22h30, com o espetáculo Dorina canta sambas de Aldir & ouvir, que foi gravado no histórico estúdio 3 da emissora pública para o programa Todas as Bossas, em 2017. A cantora festejou os 70 anos do autor com sucessos como O bêbado e a equilibrista.





Em seguida, às 23h30, é a vez de o cantor, violonista e compositor João Bosco (foto), principal parceiro artístico de Aldir, entoar o show do álbum Mano que zuera. O repertório terá clássicos da dupla, com destaque para Incompatibilidade de gênios, Nossas últimas viagens, Coisa feita, João do Pulo e Corsário.





Na sequência, à meia-noite, o sambista Moacyr Luz toca hits que compôs com o artista. O bamba solta a voz em sucessos como Saudades da Guanabara e Pra que pedir perdão?, além de faixas como Anjos da Velha Guarda, Mico preto, Coração do agreste, Medalha de São Jorge e Cabô meu pai.





CONTATO COM A NATUREZA

GUARDIÕES DA FLORESTA

(foto: Smithsonian Channel/divulgação)



O programa Guardiões da floresta estreia neste domingo (10), às 22h, no Smithsonian Channel. Com imagens deslumbrantes, a produção entrelaça o curso de vida das icônicas borboletas-monarca (foto) com os costumes de uma comunidade indígena do México. Tanto os índios quanto essa espécie de insetos dependem da mesma floresta para sobreviver e seu futuro é incerto. Filmado ao longo de três anos, o material oferece um retrato intimista de um povo que tenta construir um caminho sustentável em terras ancestrais.





RUMO AO ESPAÇO

BRAD PITT





Estrelado por Brad Pitt, o longa Ad Astra: Rumo às estrelas estreia neste sábado (9), às 22h, no Telecine Premium. No longa, o astronauta Roy McBride se questiona sobre o sumiço do pai desaparecido há 30 anos. Quando a Nasa recebe um sinal estranho, ele embarca numa missão para investigar a possível ligação com o ocorrido.





MUNDO VIRTUAL

VICIADOS EM INTERNET





Ainda no A&E, só que mais tarde, o especial inédito Viciados em internet, que será exibido na madrugada deste sábado (9) para domingo, a partir de 0h30 A produção revela o assustador mundo do vício digital e o impacto dramático que ele tem sobre aqueles que o enfrentam. Além disso, especialistas ajudarão essas famílias, à beira da destruição, a enfrentar o problema e tentar encontrar um caminho para a recuperação.





NILTON BONDER

LIVE DE ALMA IMORAL

(foto: CANAL CURTA!/DIVULGAÇÃO)



O documentário Alma imoral será exibido pelo Curta! neste sábado (9), às 19h, em formado de live no YouTube e no Facebook. Logo após o fim da sessão, às 21h, o rabino Nilton Bonder (foto) estará ao vivo no Instagram do canal para responder a perguntas dos espectadores. Quem perder a live poderá assistir ao filme na íntegra no YouTube enquanto durar a recomendação de isolamento social pelas autoridades. O filme, dirigido por Silvio Tendle, reflete sobre os conceitos de corpo e alma, tradição e transcendência, obediência e ruptura, com base no livro A alma imoral, publicado por Bonder. A obra também estabelece pontes entre histórias de personagens da Bíblia que romperam com as tradições em busca de uma nova ordem — como Eva, Abraão, Moisés — e transgressores do nosso tempo em vários campos, como comportamento, ciência e política.





THRILLER PSICOLÓGICO

A MÃE ERRADA





Neste sábado (9), o filme A mãe errada será exibido, às 22h, no A&E. No longa, Melanie decide contratar Phoebe como sua assistente pessoal, para poder se dedicar mais ao marido e à pequena filha. Inteligente e esperta, Phoebe tem um motivo oculto para aceitar o trabalho e um plano de vingança envolvendo a mãe de Melanie. Estão no elenco nomes como Vivica A. Fox, Jessica Morris e Ashlynn Yennie.