Neste sábado (9), as mães vão ganhar festa antecipada. A banda mineira 14 Bis fará show especial na TV Alterosa, a partir das 13h15.





Natural, Nova manhã, Planeta sonho, Além do paraíso e Linda juventude são algumas canções do repertório dedicado ao Dia das Mães, comemorado no domingo (10). Os músicos Cláudio Venturini, Sérgio Magrão, Vermelho e Hely Rodrigues vão interagir com o público e responder às perguntas dos fãs.





“Gosto de tocar com a plateia, de curtir as pessoas. Mas esse é o jeito agora”, comenta o baixista Sérgio Magrão, referindo-se ao isolamento social imposto pelo avanço do novo coronavírus. “Então, a gente tenta caprichar o máximo”, diz, observando que a apresentação deste sábado terá som e imagem de qualidade .





Destaque do pop-rock mineiro, o grupo teve de cancelar mais de 20 shows quando teatros e casas de espetáculo fecharam as portas por causa da quarentena. “Foi tudo para o brejo. Estamos tentando ver para qual lado vai o mercado agora. A equipe técnica está sendo a mais prejudicada com tudo isso”, preocupa-se Magrão.





NETA O baixista está há quase 50 dias sozinho, isolado no apartamento onde mora, no Rio de Janeiro. Para ele, o mais difícil é não poder abraçar a neta e “as duas sobrinhas de coração”, que têm 9, 4 e 10 anos, respectivamente.





“Elas vinham aqui para casa, íamos para o shopping pelo menos duas vezes por semana. Agora, só tô falando com elas por ligação de vídeo. Morro de vontade de apertar as meninas”, comenta.





A rotina de Magrão mudou radicalmente. “Antes, eu acordava às 6h30, tomava café, ia para o escritório, almoçava na rua, voltava para casa e saía de novo para resolver as coisas. Agora, almoço às 16h, janto às 21h e vou dormir lá pelas 3h”, revela.





Mas nem tudo é ruim, apesar das mudanças. “Aprimorei o meu lado co- zinheiro. Publiquei no Facebook doze pratos que fiz. A saúde melhorou muito nesse aspecto, pois antes eu só comia em restaurante”, comenta Magrão.





Apesar da quarentena, o contato do baixista com os companheiros de banda tem sido constante. “A gente tem um grupo no WhatsApp e posto um monte de besteiras lá”, revela Sérgio Magrão, aos risos. De acordo com ele, esse é o único jeito de aliviar a tensão nestes dias de quarentena.





Show especial da banda de rock mineira dedicado às mães. Exibição neste sábado (9), às 13h15,na TV Alterosa