Ouro Preto na rota de O vigilante rodoviário

O episódio Aventura em Ouro Preto () da série O vigilante rodoviário vai ao ar nesta terça (28), às 22h30, na TV Brasil. A trama aborda um caso em que o inspetor Carlos precisa desmascarar uma dupla de criminosos que roubam obras de arte. O capítulo começa com o furto de um quadro do pintor Candido Portinari que estava exposto na Igreja São Francisco de Assis, popularmente conhecida como Igrejinha da Pampulha, em BH. A polícia, então, se movimenta para encontrar os responsáveis pelo sumiço da tela. Na divisa de São Paulo e Minas, Lola e seu marido, Alfredo, param o seu automóvel com suposto problema mecânico na barreira onde o vigilante rodoviário Carlos e o cão Lobo estão com a viatura. A dupla de farsantes tenta enganar Carlos. Para despistá-los, a ladra e seu comparsa trocam de carro e voltam para Ouro Preto.

>>>





Na cidade histórica, Lola se disfarça de idosa para dar outro golpe e roubar uma escultura de Aleijadinho que pertencia a um colecionador. O inspetor Carlos, entretanto, parte em apoio à polícia mineira para resolver o mistério dessas apropriações indevidas ao reconhecer Lola no retrat falado feito por uma testemunha. O casal é perseguido pela polícia até Congonhas onde, na frente da Igreja dos Profetas, o inspetor domina e prende os criminosos com a ajuda do cão Lobo, seu escudeiro. A vilã do episódio é interpretada por uma atriz que tem o mesmo nome da personagem Lola. A antagonista é vivida pela russa naturalizada brasileira Eleonora Beinarowicz, cujo nome artístico era Lola Brah.





LITERATURA VIRTUAL

FLIPOÇOS

(foto: canal brasil/divulgação)



A curadoria do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas – Flipoços, que completou 15 anos em abril, está promovendo encontros virtuais com diversos autores, entre os que fazem parte da história do evento e que também participarão da próxima edição, transferida inicialmente para 15 a 23 de agosto. As lives seguem até 3 de maio, sempre às 19h, na página do @flipocos no Instagram. Nesta terça (28), o convidado é Alexandre Rabelo, seguido por Patrick Santos (29), Flavia Mantovani (30), o escritor português Afonso Cruz (1º de maio), Nélida Piñon (2) e Monja Coen (3, foto).





ANIMAIS SELVAGENS

EM EXTINÇÃO





A partir desta terça-feira (28), às 22h45, o Animal Planet acompanha o biólogo Forrest Galante na missão de busca por animais selvagens que estariam relegados ao passado. Na segunda temporada de Extinto ou não?, Forrest continua a apurar relatos de aparições dessas espécies para averiguar se elas ainda existem. No episódio de estreia, o biólogo tem grande desafio pela frente: ele espera encontrar o pica-pau-bico-de-marfim, a maior ave entre os pica-paus. A espécie permaneceu entre as extintas por mais de 60 anos quando, entre 2004 e 2005, registros visuais forneceram pistas da existência de um macho na natureza.





CORREIO ELEGANTE VIRTUAL

DEPARA





Erika Ziller, Tina Melo e Marcelo Batista lançaram o Depara, projeto inspirado no tradicional correio elegante, que transmitirá recados on-line para pessoas consideradas especiais por alguém. O objetivo é estreitar a distância física nestes tempos de quarentena e levar uma mensagem gostosa a alguém querido e amado, a uma paquera ou apenas dar um “oi” surpresa. Para participar, basta mandar a sua mensagem, poesia, letra de música ou o que desejar por meio do link https://bit.ly/2y3JxWf e o recado será entregue virtualmente no Instagram @comamor.depara. O remetente da mensagem tem a opção de se identificar ou não e pode ter Instagram ou não. Mas a pessoa que vai receber a mensagem tem que ser identificada e deve ter um perfil na rede social. As mensagens serão recebidas até quinta-feira (30), às 14h, e serão enviadas aos destinatários em formato de postagem no feed da rede social.





Claudia Raia

PROVOCAÇÕES

(foto: César Alves/Globo)



Claudia Raia (foto) começou na televisão aos 17 anos e, de lá pra cá, participou de inúmeras telenovelas como Sassaricando, O beijo do vampiro e Belíssima, com destaque especial para A favorita, produção na qual foi protagonista pela primeira vez em horário nobre, e Ti Ti Ti, pela qual ganhou prêmios de melhor atriz. Claudia Raia é a convidada de Marcelo Tas nesta terça (28), às 22h15, no #Provoca, na TV Cultura, com retransmissão na Rede Minas.





ANIMAÇÃO PARA CRIANÇAS

CURTAS-METRAGENS





O Itaú Cultural disponibiliza em seu site www.itaucultural.org.br a Mostra de animação para crianças, que visa aproximar as famílias durante o período de isolamento social. São 10 curtas-metragens brasileiros, e entre os títulos estão Menina da chuva; Viagem na chuva; Pra ver poesia; Òrun Àiyé: a criação do mundo; Caminho dos gigantes; e o mineiro Meu melhor amigo. As produções podem ser vistas até 27 de maio.