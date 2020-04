BULL retorna em sua quarta temporada

(foto: A&E/divulgação) Nesta terça-feira (21), às 17h50, o A&E estreia a quarta temporada de BULL, série dramática que revolucionou o subgênero judicial. Inspirada na carreira do Dr. Phil McGraw – psicólogo e conhecido apresentador de TV, ex-assessor e consultor de julgamentos –, a produção acompanha Dr. Jason Bull (Michael Weatherly/foto), mestre da psicologia. Ele utiliza a intuição humana e a tecnologia para persuadir os jurados, advogados, testemunhas e acusados dos diferentes casos que chegam ao seu escritório – o Trial Analysis Corporation (TAC).





>>>





Nos novos episódios, enquanto Bull se prepara para a paternidade, seu trabalho sofre com a ausência de seu advogado principal, Benny (Freddy Rodríguez), que saiu da equipe assim que soube da reconciliação de Jason com sua ex-esposa Isabella (Yara Martinez), que também é sua irmã. Um dos destaques desta temporada, dentro do contexto mundial de propagação da COVID-19, é o capítulo em que Bull assume a defesa da Dra. Natalie Reznick (a atriz convidada Brooke Bloom), uma especialista em antraz, acusada de orquestrar uma série de ataques dessa doença bacteriana, que aterrorizou Nova York.





ANTONIO PRATA

INTERNET E QUESTÕES SOCIAIS

(foto: Renato Parada/divulgaÇÃO)



O escritor Antonio Prata (foto) é o convidado remoto do #Provoca, que vai ao ar nesta terça (21), às 22h15, na TV Cultura. Na edição, que faz parte do especial #ProvocaEmCasa, ele fala sobre internet, isolamento e questões econômico-sociais. O programa, apresentado por Marcelo Tas. também conta com a participação do fotógrafo Caio Guatelli, que vem registrando imagens da cidade de São Paulo nessa quarentena. Filho dos também escritores Mário Prata e Marta Góes, Antonio é autor dos livros Meio intelectual, meio de esquerda, Jacaré, não! e Nu, de botas. Em 2012, foi considerado um dos 20 melhores jovens escritores do Brasil pela revista britânica Granta.





O VIGILANTE RODOVIÁRIO

ESTREIA DE STÊNIO GARCIA NA TV





Mais um episódio da série policial O vigilante rodoviário, intitulado Terras de ninguém, vai ao ar na TV Brasil nesta terça (21), às 22h30. A trama se desenrola durante os dias de folga do inspetor Carlos, quando o vigilante se refugia nos tranquilos campos de Santa Clara. No entanto, o pacato lugar está ameaçado por grileiros que pretendem apropriar-se ilegalmente das terras, custe o que custar. O capítulo marca o primeiro trabalho do ator Stênio Garcia na televisão como

um vilão grileiro de terras.





CASA DOS SONHOS

OTAVIANO COSTA





No Extreme Makeover Brasil, Otaviano Costa chega para quebrar tudo e transformar vidas ao lado de um time de especialistas: o arquiteto Duda Porto, a engenheira Bruna Arruda, o expert em decoração Diogo Oliveira e a maker Paloma Cipriano. No episódio desta semana, a família Malaquias necessita de uma reforma para viver com mais conforto numa casa estreita e com cômodos bem reduzidos, o que se torna um verdadeiro desafio de arquitetura. O programa será exibido nesta terça-feira (21), às 21h30, no GNT.





Ernesto Neto

Matizes do Brasil

(foto: curta!/divulgação)



No episódio inédito de Matizes do Brasil desta terça-feira (21), às 23h30, no Curta!, o artista plástico Ernesto Neto (foto) revela as questões que perpassam às diferentes fases de sua trajetória. Sua obra, marcada por esculturas e instalações, o tornou um dos grandes nomes da arte contemporânea no Brasil e no mundo. Passou a ser conhecido por aguçar os sentidos de quem está diante de suas obras, extrapolando os limites do meramente visual, sobretudo através de tecidos como material artístico.