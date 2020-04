Na quarentena, clássicos do teatro infantil podem ser vistos on-line

(foto: GUTO MUNIZ/DIVULGAÇÃO)

TEATRO INFANTIL

CLÁSSICOS ON-LINE





Durante a quarentena por causa da epidemia do coronavírus, o teatro também precisa se reinventar. A Cyntilante Produções passa a oferecer possibilidades de interação com seu público infantil pela internet, visando, inclusive, ajudar nas despesas dos artistas. Por R$ 20 pode-se encomendar uma videomensagem personalizada para os pequenos. Também pelo mesmo valor ainda assistem a uma peça favorita da produtora quantas vezes quiserem. Outra alternativa são as lives gratuitas pelo Instagram (@cyntilanteproducoes), com personagens clássicos da litertura infantil que interagem em tempo real com a criançada, contando histórias e cantando músicas. As transmissões ao vivo em abril ocorrem sempre às quartas e aos sábados, às 16h. Hoje (15), tem Aladim e Jasmine (foto), do espetáculo Aladim. Já no sábado (18), é a vez de Dorothy e Elphaba, de O Mágico de Oz. Informações pelo https://cyntilante.com.br/quarentena.



(foto: BBC/Divulgação)



SHERLOCK

FINAL





Nesta quarta (15) e quinta (16), às 21h30, a TV Brasil apresenta a final da série de drama policial Sherlock (foto), dividida em duas partes no episódio intitulado O problema final. Estrelada por Benedict Cumberbatch (Sherlock Holmes) e Martin Freeman (Dr. John Watson), a obra realizada entre 2010 e 2017 é uma das principais produções da BBC Studios. A obra traz o icônico detetive para os dias de hoje com uma personalidade ousada, contemporânea, difícil e perigosa.





RIVERDALE

SHOW DE VARIEDADES





No episódio inédito desta semana da quarta temporada de Riverdale, intitulado Chapter seventy-four: Wicked little town, Kevin decide reviver a tradição de Riverdale High de sediar um show de variedades. Mas quando Honey o proíbe de apresentar um número de Hedwig and the Angry Inch, ele e a turma se reúnem contra seu diretor. Cada um apresenta um número, transformando o programa de variedades em um musical completo que reflete a vida e as lutas internas dos alunos. O programa vai ao ar nesta quarta-feira (15), às 21h40, na Warner.





SEM PERDÃO

LONGA DE AÇÃO





Estrelado por Colin Farrell, o longa de ação Sem perdão é o destaque desta quarta (15), às 22h50, no A&E. Na trama, dirigida pelo dinamarquês Niels Arden Oplev, responsável pela versão original de A garota com a tatuagem de dragão, o assassino profissional Victor é seduzido e chantageado por Beatrice, que está em busca de vingança após sobreviver a um acidente de carro. Os dois criam um plano de vingança contra Alphonse, o poderoso gângster para quem Victor trabalha. Também no elenco, a francesa Isabelle Huppert (Elle, 8 Mulheres), como Valentine Louzon.





CAÇADORA DE AMANTES

DESCOBRINDO UMA TRAIÇÃO





No Lifetime, às 22h30 desta quarta (15), o longa Descobrindo uma traição. No filme, Jackie contrata uma caçadora de infiéis para pegar o marido, Karl, em flagrante e garantir a custódia de sua filha. Mas quando Karl e sua amante aparecem mortos e a "caçadora" Hannah desaparece, a esposa ressentida torna-se a principal suspeita. A direção é de Penelope Buitenhuis.



(foto: Nickelodeon/DIVULGAÇÃO )



COVID-19

PARA CRIANÇAS





A Nickelodeon vai exibir nesta quarta (15), às 21h, o #KidsTogether: The Nickelodeon town hall, um especial exclusivo de uma hora que vai oferecer informações para as crianças sobre a COVID-19. A produção conta com a atriz Kristen Bell (The good place, Frozen, Veronica Mars/foto) como host, além da apresentação musical de Alicia Keys. O especial aborda perguntas e preocupações da meninada, incluindo dicas e insights de especialistas médicos sobre saúde e higiene, além de esclarecimentos sobre distanciamento social e mudanças nos relacionamentos cotidianos.



(foto: Vitrine Filmes/DivulgaÇÃO)



BARONESA

CINEMA ESPECIAL





Ela vive na favela, tenta se proteger do tráfico e da exclusão, trava conflitos entre o trabalho e o ócio, sem perder os desejos misturados à desesperança – tudo isso no fardo de ser mulher. Essa é Andreia, personagem real que a diretora Juliana Antunes capturou nas lentes, e é mostrado ao público na ficção que ganha os contornos de documentário no filme Baronesa (foto). O longa vai ao ar nesta quarta (15), às 20h, na Rede Minas.