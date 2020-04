Série 'costura' diálogo de universos antagônicos

Com dez episódios, Missões de Vida aborda universos aparentemente contraditórios, mas que dialogam, como o da parteira Maria dos Prazeres (foto) e o da geriatra Ana Cláudia Arantes (foto: CINEMAX/DIVULGAÇÃO)





Lançado em 2005, o longa-metragem Doutores da alegria foi um divisor de águas na carreira da realizadora Mara Mourão. Até então conhecida por comédias – Alô?! (1998) e Avassaladoras (2002) – ela, a partir do documentário, descobriu o mundo do ativismo e do empreendedorismo social. Série em dez episódios que estreia nesta segunda (6) no canal Cinemax, Missões de vida é mais um projeto de Mara nesta seara.





Cada episódio entremeia a vida de dois profissionais, seja da saúde pública, meio ambiente, educação ou esportes. Na estreia serão apresentadas as trajetórias de Maria dos Prazeres, parteira de Jaboatão dos Guararapes, na Grande Recife, e Ana Cláudia Quintana Arantes, geriatra de São Paulo. “Esta parteira de 79 anos já fez milhares de partos na periferia e, segundo ela, nunca teve um óbito. A Maria dos Prazeres cuida da dignidade ao nascer, e a Ana Cláudia, ao morrer. As duplas que escolhemos para cada episódio são complementares”, comenta Mara.





Outros personagens que a série retrata são um missionário italiano que administra um abrigo para moradores de rua e uma profissional que cuida de uma casa para adolescentes grávidas. Em Belo Horizonte, a equipe do programa conversou com a imunologista Irene Adams, que fundou o projeto Ammor (Ação Multiprofissional com Meninos em Risco), com sede na Lagoinha.





“Existe uma linha divisória entre o empreendedor social e o ativista. O primeiro já criou uma organização, já a formalizou e impactou milhares de vidas. O segundo, de uma maneira geral, trabalha dentro de um hospital, de organização não governamental (ONG). O mundo do setor social tem várias nuances, mas todas essas pessoas se dedicam a uma missão”, acrescenta a diretora.





Mara, carioca, foi convidada para assumir a série justamente por causa de seus projetos ligados à questão. Além do já citado Doutores da alegria, ela dirigiu o documentário Quem se importa (2013), que depois gerou a série homônima, além do programa Inspira.mov Brasil. “A partir do Doutores da alegria percebi como o cinema poderia ser uma ferramenta incrível de transformação social. Quando comecei, pouca gente sabia o que era um empreendedor social”, continua ela.





SIGNIFICADO Para a diretora, lançar Missões de vida neste momento tem alguns significados importantes. “Tem muita gente entrando em depressão, não enxergando uma luz no fim do túnel. A série mostra que há pessoas que usam ideias brilhantes pelos outros. E também estamos numa hora em que as ONGs precisam ser fortalecidas, pois elas conhecem a população que atendem. Por fim, ainda há a questão do audiovisual, que o nosso governo não valoriza. Mas olha agora como o setor está agindo durante a quarentena, como as emissoras e os serviços de streaming estão dando alento para a população espairecer”.





Mesmo com a guinada na carreira, Mara não deixou o universo ficcional. “Comecei minha trajetória com as comédias e depois de projetos de impacto social me tornei uma pessoa diferente, mais engajada. Mas não digo que não farei mais comédias, tenho até mesmo projetos de ficção.” (MP)





MISSÕES DE VIDA

A série documental em dez episódios estreia nesta segunda (6), às 18h, no canal Cinemax e na HBO Go. Serão exibidos dois episódios em sequência. A partir de 13 de abril a série será exibida às 18h55.