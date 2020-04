Drama histórico 'Belgravia' segue a trilha da aclamada 'Downton Abbey'

Figurinos de época se destacam no seriado inglês (foto: Epix/divulgação)

As roupas de época de um drama de Julian Fellowes podem ser terrivelmente corretas, como descobriu uma atriz de Belgravia, a nova série do roteirista e escritor britânico, criador de Downton Abbey. A trama é ambientada na Londres do século 19. Os protagonistas são a atriz e comediante Tamsin Greig e o ator Philip Glenister.





Quando lhe perguntaram se os elaborados trajes são difíceis de usar, Greig disparou: “Você acha que eles parecem simples?”. Contou que se tratava com um osteopata, uma semana depois das filmagens, e percebeu que deveria ter se preparado melhor para o figurino, usando um espartilho nas semanas que antecederam ao início dos trabalhos.





É impossível ter a silhueta da década de 1840 sem a obrigatória roupa de baixo que mulheres usavam no século 19, observa Tasmin Greig. “Se as atrizes da série parecem confortáveis, é porque são realmente boas intérpretes”, emenda.





Com seis episódios, o drama será lançado em 12 de abril pelo canal Epix. Belgravia leva o nome do rico bairro londrino. Ao comparar a nova série com Downton Abbey, o autor comentou que ambas refletem o período histórico em que foram ambientadas.





Belgravia, segundo ele, “trata do surgimento da grande Era Vitoriana, da manufatura e do dinheiro”, além da expansão de Londres. “Embora você pudesse dizer que Downton estava do outro lado da colina, aquela era a parte em declínio, principalmente quando a acompanhamos nos anos 1920”, explicou.





Para Fellowes, “Belgravia é um espetáculo sobre o 'sim, eu posso fazer'. É realmente sobre as pessoas alcançarem o que querem, apesar das dificuldades que a sociedade coloca em seu caminho.” A ação é centrada na família Trenchard, surpreendida pela notícia de que Napoleão invadiu o país.