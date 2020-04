Série 'Roswell, New Mexico' fala de ETs, imigração e inclusão social

A cientista Liz (Jeanine Mason) se apaixona pelo alienígena Max (Nathan Parsons) na série da Warner Channel (foto: WARNER CHANNEL/DIVULGAÇÃO)

A morte da irmã, Rosa (Amber Midthunder), leva Liz Ortecho (Jeanine Mason) a deixar sua cidade natal. Mas, com a doença do pai, ela resolve voltar para Roswell, no Novo México. Dez anos depois, Liz é pesquisadora da área de biomedicina. A primeira pessoa que reencontra é o antigo colega de escola Max Evans (Nathan Parsons), hoje policial. A atração é imediata, só que há um problema. Max – Liz não demora a descobrir – é alienígena. A morte da irmã, Rosa (Amber Midthunder), leva Liz Ortecho (Jeanine Mason) a deixar sua cidade natal. Mas, com a doença do pai, ela resolve voltar para Roswell, no Novo México. Dez anos depois, Liz é pesquisadora da área de biomedicina. A primeira pessoa que reencontra é o antigo colega de escola Max Evans (Nathan Parsons), hoje policial. A atração é imediata, só que há um problema. Max – Liz não demora a descobrir – é alienígena.





Lançada em 2019 e com a terceira temporada confirmada para o próximo ano, Roswell, New Mexico mistura romance, ETs e crime. Com 13 episódios, a série estreia no Brasil – em formato de maratona –, no domingo (5), na Warner Channel.





“Não queria que fosse só um romance sobrenatural. A série é também política, como a nossa vida hoje em dia. Tenta refletir sobre o momento em que vivemos e a direção que os Estados Unidos estão tomando”, afirma Carina Adly MacKenzie, criadora da atração.





O Caso Roswell é um dos mais famosos acontecimentos da ufologia mundial. Em julho de 1947, um objeto voador não identificado teria caído naquela cidade no estado do Novo México, o que provocou vários incidentes. A cultura pop já criou dezenas de produtos inspirados no fato.





Roswell, New Mexico foi inspirada na série de 10 livros Roswell High (1998-2000), de Melinda Metz, que por sua vez já tinha gerado Arquivo Roswell (1999-2001).





ELENCO Roswell, New Mexico não é a sequência de uma série, muito menos nova adaptação dos livros, garante Carina. “O que fiz foi reimaginar aquela narrativa para os tempos atuais. A produção original tinha elenco de atores brancos. Agora, temos um elenco diverso. A protagonista é latina, a história traz duas famílias de imigrantes mexicanos – uma legal, que vive há anos nos EUA, e outra que acabou de chegar e não tem documentos. Criei essas famílias para falar de inclusão. Os próprios alienígenas servem também como metáfora sobre a questão imigratória”, afirma ela.





Max manteve suas habilidades extraterrestres em segredo durante toda a vida, assim como sua irmã Isobel (Lily Cowles) e o amigo Michael Guerin (Michael Vlamis). Paralelamente às tramas pessoais, há uma antiga conspiração do governo, que instaura a política do medo e do ódio na comunidade. Um crime vai acompanhar toda a primeira temporada.





“Além de cientista, Liz é ativista. Workaholic brilhante, não pede desculpas por nada. Mesmo com antigos namorados, ela nunca conseguiu se conectar. Max será a primeira pessoa que vai despertar esse lado dela”, conta a atriz Jeanine Mason.





Depois de um papel recorrente em Grey’s anatomy (era a médica salvadorenha Sam Bello), Jeanine vive sua primeira protagonista.





O mesmo ocorreu com o ator australiano Nathan Parsons, que interpretou o vampiro James Kent na última temporada de True blood, em 2014. O personagem dele, Max Evans, foi um dos principais na série anterior, Arquivo Roswell (papel de Jason Behr, há 20 anos).





“Não assisti à série na época. Quando fui chamado, perguntei se deveria assisti-la. Falaram-me que não, para não ser influenciado”, conta Evans. “A verdade é que a dinâmica entre as pessoas no colégio agora é muito diferente de 20 e tantos anos atrás. O curioso é que trabalhei com Jeanine em Bunheads (2013, série de Amy Sherman-Palladino, de Gilmore girls). Apesar de não termos nos visto depois, a química voltou quando começamos a gravar Roswell”, garante Nathan.









ROSWELL, NEW MEXICO

• 13 episódios

• Warner Channel

• Estreia domingo (5), às 11h30

• Todos os episódios serão exibidos em sequência