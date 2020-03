Disputa entre confeiteiros mirins será neste sábado

CONFEITEIRO MIRIM

FINAL DO JÚNIOR BAKE OFF BRASIL

(foto: Zé Paulo Cardeal/SBT)



É neste sábado (28), a partir das 22h30, a grande final de um dos programas mais deliciosos do SBT/Alterosa: o Júnior bake off Brasil. Ao longo da competição, 12 pequenos confeiteiros mostraram técnica e criatividade na disputa mais doce do país. Agora, cinco deles disputam o título e o troféu de Melhor Confeiteiro Júnior do Brasil: Maria Luisa, Eduarda, Anita, Kyara e David (foto). “Desde o primeiro dia vocês nos surpreenderam com entregas cheias de capricho e a vontade de se tornar grandes confeiteiros. Ouviram as nossas dicas, ajudaram-se uns aos outros e conseguiram transformar os erros em aprendizado. Tenho certeza de que vocês terão um futuro lindo e repleto de conquistas”, elogia a jurada e chef confeiteira Beca Milano.





DJONGA

ALTO-FALANTE

(foto: Daniel Assis/Divulgação)



O repertório de Histórias da minha área, quarto álbum de Djonga (foto), no qual o rapper, que popularizou o grito “fogo nos racistas”, une rap, melodias de funk e voz sentimental, mantendo o estilo combativo, sem perder o swing, é uma das atrações do Alto-falante deste sábado (28), às 14h, na Rede Minas. No programa, os telespectadores também conferem o novo trabalho de Letrux, que traz, em suas canções, o direito ao choro e ao prazer, sem perder a sonoridade eletropop do disco antecessor. As mineiras do Duo Dois Lados são destaque no quadro Garimpo, que apresenta artistas e bandas do cenário independente. As cantoras, compositoras e instrumentistas têm, em seu repertório, traços de pós-MPB com pitadas de pop, rock e reggae. Na tela, em primeira mão, o clipe da dupla Afaga-me.





CLIMA DE SUSPENSE

NO LIFETIME





No longa Assassinato no grupo de mães, a jovem Natalie enfrenta a depressão pós-parto, que afeta sua vida e seu casamento. Convidada por Grace, ela entra num grupo de mães na internet, buscando apoio e uma forma de aliviar o estresse. Porém, assim que o marido de uma das integrantes do grupo aparece morto, a personagem suspeita de uma das mães. Agora, precisa descobrir a verdade antes que algo aconteça com ela ou sua família. O longa será exibido neste sábado (28), às 22h30, no Lifetime.





PARA RIR

VAI QUE COLA 2





O filme Vai que cola 2: O começo (foto) estreia neste sábado (28), às 22h, no Telecine Premium. No longa, antes de se tornar moradores da pensão da Dona Jô, Jéssica e seus amigos tinham vidas bem diferentes. É numa feijoada organizada por Terezinha que hilários eventos se sucedem, dando início ao grupo. Estão no elenco os atores Samantha Schmütz, Marcus Majella, Emiliano D'Ávila, Cacau Protásio, Catarina Abdala e Marcus Majella.





ENCURRALADOS

FILME





Neste domingo (29), o filme Encurralados será exibido às 21h05, no A&E. Na trama, Tom Ryan sequestra Sophie, filha do bem-sucedido Neil Randall. Para que a garota não sofra nenhum dano, Tom exige que Neil e sua esposa, Abby, realizem tarefas distintas. Aos poucos, as atividades se tornam impossíveis e o casal fica entre a cruz e a espada. Os atores Pierce Brosnan, Maria Bello, Gerard Butler e Claudette Mink estão no elenco.





ALIENÍGENAS DO PASSADO

MISTÉRIO





A série Alienígenas do passado (foto), conduzida pelo especialista Giorgio Tsoukalos, examina evidências que comprovam a presença de seres de outro planeta na Terra. No episódio inédito desta semana, um importante estudo sobre DNA, publicado em 2018, revela que os construtores da estrutura Stonehenge, na Inglaterra, desapareceram misteriosamente. O programa vai ao ar neste sábado (28), às 23h10, no History.





INVESTIGADORES DA HISTÓRIA

MILITÂNCIA





O Investigadores da história revive o caso de Luiz José da Cunha, conhecido como Comandante Crioulo, neste domingo (29), às 22h10, no History. O episódio mostra como ele era visto dentro do Partido Comunista, onde começou a militância ainda como estudante secundarista. Foi um dos primeiros a se juntar a Carlos Marighella na formação da Ação Libertadora Nacional (ALN). Segundo fontes oficiais, foi morto em 13 de julho de 1973, em uma troca de tiros com a polícia, em São Paulo.