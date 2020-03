Bebel Gilberto anuncia álbum após hiato de seis anos

(foto: Luigi & Iango/DIVULGAÇÃO)





Bebel Gilbert (foto) anuncia o lançamento mundial de seu novo trabalho, Agora, pela gravadora belga [PIAS] Recordings. Produzido por Thomas Bartlett (responsável por trabalhos recentes dos artistas americanos Sufjan Stevens e St. Vincent), o álbum é o primeiro disco de estúdio da cantora e compositora brasileira em seis anos e estará disponível a partir de 1º de maio em todas as plataformas digitais e no formato CD. Os fãs de vinil poderão encomendar o álbum a partir de 5 de junho pelo https://bebelgilberto.ochre.store/release/175334-bebel-gilberto-agora. "Passei por muitas coisas enquanto escrevíamos e gravávamos este álbum. Perdi minha melhor amiga, seis meses depois perdi minha mãe e seis meses mais tarde ainda perdi meu pai.

Foi muito difícil para mim e ainda é", disse Bebel.





O lançamento do novo álbum – o oitavo da carreira da cantora – será acompanhado por turnê internacional. Por enquanto, estão confirmadas 13 cidades em nove países: a estreia do show será em 2 de maio, em Bristol, no Reino Unido, e segue depois para Londres, Dublin, Cheltenham (Reino Unido), Basel (Suíça), Rotterdã, Amsterdã, Paris, Lisboa, San Sebastian, Barcelona, Ordino (Andorra) e Montreal. As datas brasileiras ainda não foram anunciadas.



(foto: Kevin Winter/AFP )



GUITARRISTA DO KISS

CORONAVÍRUS





Paul Stanley (foto), guitarrista, vocalista, compositor e fundador da banda Kiss, decidiu usar as redes sociais para demonstrar preocupação em relação à disseminação do novo coronavírus pelo mundo. Em sua conta oficial no Twitter, o músico fez um discurso incisivo sobre a possibilidade de o sistema de saúde, sobretudo nos Estados Unidos, não dar conta de atender todos os pacientes que precisarem ser socorridos devido ao novo coronavírus.





"Por favor! Pode parecer surreal. Pode parecer inconcebível. Estamos prestes a ver doenças, mortes e um sistema hospitalar sobrecarregado nunca visto em nossa vida", escreveu para os seguidores. Paul Stanley também chamou a atenção para a crise econômica que pode ser devastadora para o comércio, prestadores de serviço e outros setores. "As empresas estão fechando. Esta não é uma oportunidade para encontros ou festas. O distanciamento social é o mínimo. Fique em casa!", aconselhou.





MARIA BETHÂNIA

POESIA E PROSA



(foto: jorge Bispo/Divulgação)

A cantora e compositora Maria Bethânia (foto) está em sua segunda temporada do Poesia e prosa, série do canal Arte 1 que será exibida nesta sexta-feira (20), às 19h. No programa, a baiana recebe músicos, compositores, professores e especialistas em literatura brasileira para continuar o resgate da arte de declamar poemas. Além disso, a produção, com quatro episódios, promove debates sobre as obras de grandes escritores e poetas como Vinicius de Moraes, Ariano Suassuna, Carlos Drummond de Andrade e Waly Salomão. Arnaldo Antunes, Chico César, José Miguel Wisnik e Jards Macalé estão entre os convidados.





Neotribais

novo projeto



(foto: Neotribais/DIVULGAÇÃO)



Gonçalo Santana, Bruno Souri e Miguel Freitas, da banda Neotribais (foto), anunciam novo projeto em que devem lançar uma música inédita por mês. O single de estreia é Fluxo frenético. A faixa, que tem um estilo definido pelo grupo como “industribal”, traz uma crítica ao ritmo da vida cotidiana na sociedade moderna, abordando temas como ansiedade, consciência, alienação e liberdade. Destaque na música é a fusão da ancestralidade presente no Opanijé, ritmo sagrado da cultura afro, aliado à textura futurista do drum’n’bass e trap que traz um contraste moderno para a faixa.