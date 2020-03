Assustado com o coronavírus, mercado cultural suspende atividades

Fernanda Gomes e Frederico Gandra*

Funcionários da Disney usam máscara de proteção em estande de divulgação do filme Mulan, num shopping de Pequim (foto: Danni Zhu / AFP ) Com 100 mil casos de infecção por coronavírus confirmados em 90 países (incluindo o Brasil) até esta sexta-feira (6) e mais de 3,4 mil mortes registradas, a ameaça de uma pandemia começa a ter reflexos na indústria do entretenimento. Assim como os dados da contaminação, a cada dia cresce o número de adiamentos ou suspensão de shows, lançamentos, feiras e festivais ao redor do mundo.





O temor do vírus também já levou ao fechamento temporário de museus como o Louvre. Eventos do porte da Bienal de Arquitetura de Veneza e do MipTV, em Cannes, foram afetados – com o adiamento da primeira e o cancelamento do segundo. Os setores de cinema e teatro nos países mais afetadosagora lidam com a possibilidade de terem de suspender sua atividade.





Confira exemplos do impacto que o coronavírus já provocou no mercado cultural.





SHOWS

(foto: JUNG YEON-JE/AFP)



BTS

O grupo de k-pop cancelou quatro shows no Estádio Olímpico de Seul, na Coreia do Sul, que tem mais de 4 mil casos confirmados de coronavírus. A turnê seria realizada em abril para promover o lançamento do álbum Map of the soul: 7 e previa a venda mais de 200 mil ingressos.





» GREEN DAY

A banda americana de rock cancelou a turnê Hella mega na Ásia. O grupo viajaria por todo o continente neste mês, começando por Cingapura, e ainda não foi divulgado se ou quando os shows serão realizados. Em maio, o Green Day deveria prosseguir com a parte europeia da turnê, mas ainda não foi confirmado se ela será realizada.





» AVRIL LAVIGNE

A turnê Head above water na Ásia, marcada para começar em 23 de abril, em Shenzhen (China), foi cancelada. A cantora anunciou a decisão em 29 de fevereiro pelas suas redes sociais. Avril também informou que a turnê pela Europa será realizada como planejado.





» DE MARIAH CAREY A DJ ALOK

Devido às restrições internacionais para viagens, o show que Mariah Carey faria em Honolulu, no Havaí, neste mês, foi adiado para novembro. O DJ brasileiro Alok também cancelou shows que faria na China. O rapper Khalid suspendeu seu giro pela Ásia, que ocorreria entre este mês de março e abril, e o New Order colocou a agenda de shows que faria no Japão “em espera”.





» CONCERTOS

A Orquestra Sinfônica de Boston cancelou a turnê que

faria pela Ásia. A Filarmônica de Hong Kong desmarcou cinco shows no continente.





FEIRAS, FESTIVAIS E EVENTOS





» MIPTV

Foi cancelado o MipTV 2020, festival de TV em Cannes, marcado para o período de 30 de março a 3 de abril. O presidente da Sony Pictures Television, Wayne Garvie, e o CEO do Channel 4, Alex Mahon, eram presenças confirmadas. O Canneseries, festival exclusivo para TV, que ocorreria dentro do MipTV, foi adiado para 9 de outubro.





» SXSW

A Amazon Studios, a Apple e a Netflix cancelaram sua participação no South by Southwest, festival de cinema, música e tecnologia que ocorre de 13 a 22 deste mês, no Texas (EUA). A Amazon teria dois painéis no evento, nos quais apresentaria suas novas séries originais Upload e Tales of the loop. Upload tem direção de Greg Daniels (The office).





» FESTIVAIS

A edição 2020 do Festival de Documentários de Thessaloniki, na Grécia, foi adiada, sem nova data prevista. A mostra ocorreria entre os dias 5 e 15 deste mês. Já o Festival de Berlim (20/2 a 1º/3) viu 118 pessoas cancelarem a participação, incluindo representantes dos principais estúdios chineses. O pavilhão que seria dedicado ao cinema da China na seção de mercado do festival sequer foi instalado.





>> BIENAL DE ARQUITETURA DE VENEZA

A 17ª Bienal de Arquitetura de Veneza, que estava prevista para maio, foi adiada para agosto. A Bienal, que tem curadoria do arquiteto libanês Hashim Sarkis, também teve seu tempo de duração reduzido. Ela ficará aberta durante somente três meses – de 29 de agosto a 29 de novembro –, e não seis, como nas edições anteriores.





» FASHION WEEKS

As Semanas de Moda de Xangai e Pequim, marcadas para o final deste mês, e o desfile da Prada que ocorreria no Japão em maio foram adiados indefinidamente. As semanas de moda de Tóquio (Japão) e Seul (Coreia do Sul), também programadas para este mês, o desfile de outono/inverno 2020 da Ralph Lauren, que ocorreria no fim de abril, o Cruise 2021, da marca italiana Gucci, previsto para maio em São Francisco (EUA) foram suspensos e, até o momento, não possuem novas datas.





» FESTIVAL DO MAR VERMELHO

O primeiro Festival Internacional de Cinema do Mar Vermelho, marcado para o período de 12 a 21 de março, em Jeddah, na Arábia Saudita, foi adiado por tempo indeterminado. O evento reuniria cineastas do Brasil, EUA, China, Egito, Angola, França, Índia e Rússia, entre outros.





» DISNEY+

A Disney cancelou o evento de divulgação de sua nova plataforma de streaming, Disney , em Londres. Jornalistas de toda a Europa haviam confirmado presença na cerimônia. Segundo a Hollywood Reporter, o Disney será lançado no continente europeu no próximo dia 24.





» CARNAVAL

O tradicional Carnaval em Veneza, que deveria ter ocorrido durante o mês de fevereiro, foi cancelado. A Grécia também cancelou suas celebrações de carnaval, e a França cancelou o último dia de festividades em Nice e o carnaval de Annecy.





» ART BASEL HONG KONG

A feira de arte contemporânea de Hong Kong, Art Basel Hong Kong, que ocorreria entre 19 e 21 de março, foi cancelada. A Art Basel é considerada o principal evento de arte contemporânea do mundo, sendo realizada anualmente em Basel (Suíça), Miami (EUA) e Hong Kong.





» DESFILE DE MODA DE MILÃO

Giorgio Armani cancelou o desfile de sua grife na Semana de Moda de Milão e decidiu transmiti-lo via streaming, sem a presença do público. A Semana de Milão (18/2 a 24/2) é tida como uma das quatro grandes no mundo da moda, ao lado de Nova York, Paris e Londres. O surto do vírus na Itália afetou esta edição do evento, marcado por desfiles esvaziados ou cancelados, além da presença

de máscaras cirúrgicas.





» GDC 2020

A Game Developers Conference 2020, que ocorreria em São Francisco (EUA) neste mês, foi adiada para o final do verão no Hemisfério Norte, ainda sem data definida. A GDC é considerada um dos maiores eventos de games do mundo e reúne palestras, lançamentos e exposições.





» FEIRA DO LIVRO DE LONDRES

A edição 2020 da Feira do Livro de Londres, que ocorreria entre 10 e 12 deste mês, foi cancelada. O Salão do Livro de Paris e a Feira do Livro de Leipzig, na Alemanha, também foram cancelados. A Feira do Livro Infantil de Bolonha, que também seria realizada neste mês, foi adiada para maio.





FILMES E SÉRIES





NO TIME TO DIE

O novo filme de James Bond, último em que Daniel Craig interpreta o protagonista, teve sua estreia adiada de 8 de abril para 25 de novembro. A turnê promocional que o elenco faria em abril foi cancelada. A decisão se deu por temor de perda de receita no mercado asiático, um grande consumidor da franquia.





MISSÃO IMPOSSÍVEL 7

As gravações do novo filme de Tom Cruise em Veneza, na Itália, foram adiadas por tempo indeterminado. Seria a primeira etapa de produção do longa, que continua com data de estreia definida para 23 de julho de 2021. Já o longa de animação Sonic – O filme, lançado no Brasil no último dia 13, teve seu lançamento adiado por tempo indefinido na China.





» ZHANGKE E KAR-WAI

As filmagens do novo longa do cineasta chinês Jia Zhangke, um dos maiores nomes do cinema mundial, foram adiadas. Segundo ele, seria impossível viabilizar a pré-produção até abril, e as gravações devem ser remarcadas para 2021, já que a trama se passa entre o verão e a primavera. O novo filme de Wong Kar-wai, Blossoms, que acompanha a vida de três moradores de Xangai durante o final da Revolução Cultural chinesa, na década de 1960, e depois sua vida na América, na década de 1990, também teve sua produção suspensa por tempo indeterminado. Esses são apenas dois exemplos entre centenas de obras impactadas no país. O escritório chinês para o audiovisual declaroua suspensão de todos os projetos no futuro próximo.





» REALITIES

A emissora norte-americana CBS suspendeu indefinidamente a produção da 33ª temporada do reality The amazing race. Os produtores de The bachelorette,

da ABC, cancelaram as viagens que seriam feitas à Itália para a gravação da 16ª temporada. Novos destinos devem ser escolhidos, mas ainda não foram divulgados.





MUSEUS E PONTOS HISTÓRICOS

(foto: LUDOVIC MARIN /AFP )



LOUVRE

O Louvre, em Paris, o museu mais visitado do mundo, fechou suas portas no primeiro domingo deste mês e só voltou a funcionar na quarta-feira seguinte (4). Os funcionários decidiram em assembleia pelo fechamento do espaço, depois que o governo francês proibiu reuniões de mais de 5 mil pessoas em espaços fechados. Os empregados também se preocupavam com uma delegação italiana que estava recolhendo obras emprestadas para a megaexposição do mestre renascentista Leonardo Da Vinci, encerrada no fim de fevereiro. A direção do museu disse que a decisão de reabrir foi tomada pelas autoridades competentes.





» MURALHA DA CHINA

Partes da rota de visitação da Grande Muralha da China, principal ponto turístico do país, estão fechadas para os turistas. Os túmulos da dinastia Ming, a floresta Yinshan Pagoda, o Museu do Palácio e o Estádio Nacional de Pequim, também estão fechados para visitação.





