Filarmônica homenageia o compositor alemão Paul Hindmith

A violista mexicana Dana Zemtsov (foto) é a convidada especial dos concertos que a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais fará nesta quinta-feira (5) e amanhã (6), às 20h30, sob o comando de seu ex-regente associado Marcos Arakaki, que acaba de assumir a Sinfônica da Paraíba. O programa vai homenagear os 125 anos de nascimento do compositor alemão Paul Hindmith, com a execução de Der Schwanendreher. Outras peças em destaque são a Sinfonia Patética, de Tchaikovsky, e a Suíte nº 2/Pernambucana, de Guerra-Peixe.



Às 19h30 e às 20h, o maestro Marcos Arakaki fará palestra no projeto Concertos comentados, sobre o repertório desta semana. A inteira para as apresentações custa R$ 50 (terraço, coro e mezanino), R$ 55 (balcão palco), R$ 75 (balcão lateral), R$ 100 (plateia central), R$ 130 (balcão principal) e R$ 150 (camarote par), com meia-entrada na forma da lei. A sala fica na Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto. Informações: (31) 3219-9000 e www.filarmonica.art.br.





OFICINA

QUADRINHOS





Na sexta-feira (6), das 16h às 17h, a Casa dos Quadrinhos – Escola Técnica de Artes Visuais oferece oficina gratuita, na Livraria Leitura do BH Shopping, com a artista Rebeca Prado, autora do zine A raposa e as uvas e dos gibis independentes Baleia #1 e Baleia #2. Ela vai ensinar técnicas que envolvem lápis de cor, lápis pastel e aquarela. As inscrições serão feitas por ordem de chegada.





EDITAL

TEATROS DE BH





De 12 a 20 de março, estarão abertas inscrições para dois editais relativos à apresentação de espetáculos nos teatros Francisco Nunes, Marília e Raul Belém Machado, além de circo de lona itinerante na esplanada do Espaço Cênico Yoshifumi Yagi. Links estão disponíveis no site prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes/fmc. No caso dos teatros, as propostas selecionadas comporão a agenda previsa para junho a dezembro de 2020. Já a programação no Yoshifumi Yagi vai de 15 de junho a 14 de julho. Esse último edital se destina a apresentações realizadas por trupes, famílias ou companhias circenses em lona desmontável de no máximo de 30 metros de diâmetro.





HÍBRIDA

BATE-PAPO





Artistas que participam da exposição Híbrida, em cartaz nas galerias Arlinda Correa e Genesco Murta do Palácio das Artes, conversam com o público nesta quinta-feira (5), às 19h. Mediado pela curadora Laura Barbi, o bate-papo reunirá Carolina Botura, Giulia Puntel e Julia Panadés. Híbrida pode ser conferida até domingo. O Palácio das Artes fica na Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro.



(foto: Paulo Valle/divulgação)



SHOW

BEATLES ROCKSHOW





Clássicos de 13 discos que fizeram a história do pop serão apresentados pela banda Beatles Rockshow (foto), que se apresenta nesta quinta-feira (5), às 19h, no Teatro da Assembleia, com entrada franca. Em ordem cronológica, as canções representam momentos emblemáticos dos oito anos de trajetória dos Fab Four. O grupo é formado por Guilherme Rancati (guitarra e voz), Lucas Bandeira (guitarra e voz), Marcelo Cioglia (baixo e voz), André Godoy (bateria) e Carlos Ivan (teclados). O teatro fica na Rua Rodrigues Caldas, 30, Bairro Santo Agostinho.





CANTANTE

MARIANA NUNES





À meia-noite desta quinta-feira (5), a cantora mineira Mariana Nunes manda para as plataformas digitais seu novo disco, Cantante, com direção musical assinada por Jaques Morelenbaum. Em 12 de março, às 21h, ela faz show no Teatro do Minas Tênis Clube para marcar o lançamento do trabalho. Integrante do grupo Cobra Coral, com o qual gravou dois álbuns, Mariana lançou o disco solo A luz é como a água e o CD/DVD Abrapalavra, esse último em parceria com Vitor Santana.