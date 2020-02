Rita Lee voltará ao palco em participação especial

Beto Lee fará show em homenagem à mãe em BH, Rio e SP, onde ela cantará como convidada (foto: Debby Gram/Divulgação)

Filho mais velho de Rita Lee, o também músico Beto Lee, de 42 anos, anunciou em sua conta no Instagram que fará uma série de shows e, em um deles, contará com a participação de sua mãe. As apresentações serão em homenagem a ela e sua música, com repertório dedicado à carreira da rainha do rock brasileiro. Os shows serão em São Paulo (18 de abril), no Rio de Janeiro (9 de maio) e em Belo Horizonte, em 23 de maio, no Km de Vantagens Hall. Rita Lee estará no palco, ao lado do filho no show de São Paulo. A cantora, de 72 anos, está longe dos palcos desde 2012, quando anunciou sua aposentadoria. Nesse período, decidiu voltar-se para a escrita. Escreveu uma autobiografia e dois outros livros – Storynhas (2013), ilustrado por Laerte, e Dropz (2017).Casada com o músico Roberto de Carvalho, e dona de hits como Ovelha negra, Mania de você, Baila comigo e Caso sério, Rita Lee é mãe também de Antônio, de 39, e de João, de 41.