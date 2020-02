Bloco afrofeminista estreia no carnaval de BH

CARNAVAL





(foto: Carol Reis/Divulgação) Estreante no carnaval de BH, o bloco Pele Preta (foto) fará apresentação no Memorial Vale (Praça da Liberdade, 640, Funcionários) nesta quinta-feira (13), às 19h. O grupo afrofeminista, enraizado nos pilares da cultura negra, se alicerça nos ritmos africanos e afro-brasileiros e nas religiões de matriz africana. Suas referências estão tanto na releitura de grandes clássicos da musicalidade negra e baiana quanto nas canções autorais femininas e negras. Entrada franca, com retirada de senhas uma hora antes do evento. Informações: (31) 3308-4000.





MESTRE JONAS





A final do Concurso de Marchinhas Mestre Jonas 2020 será realizada nesta sexta-feira (14), a partir das 20h, no Distrital (Rua Opala, s/nº, Cruzeiro). Serão escolhidas as três marchinhas vencedoras e também a melhor música de carnaval de qualquer gênero, na categoria hit do carnaval. Ao todo, são R$ 15 mil em prêmios. Também ocorrerá o Concurso de Fantasias entre o público presente. As três melhores fantasias concorrem a um prêmio de R$ 1 mil cada. Ingressos de R$ 20 a R$ 40, pelo www.sympla.com.br/mestrejonas. Informações: (31) 3284-0709.





BAIANEIROS





O Baianeiros faz ensaio de carnaval só no domingo (16), com show, às 19h, no Deu Praia BH (Rua Moisés Kalil, 209, Buritis), com ingressos a R$ 20. Mas nesta quinta, o bloco e a Sony Music lançam o DVD Ao vivo no carnaval de BH em todas as plataformas digitais. A gravação, que teve participação de 1 milhão de foliões pelas ruas dos bairros Castelo e Savassi, conta com quatro faixas inéditas: Baianeiro, música carro-chefe, com participação e composição de Alexandre Peixe; Bateu colou (composição de Gigi, baixista da Ivete Sangalo); Festa mineira e Ale alegria.





HAHAHA

(foto: Gustavo Baxter/ALICATE)



Pela primeira vez, o Instituto Hahaha promove a folia para pessoas hospitalizadas ou acolhidas em instituições de Minas Gerais. A partir desta quinta (13), os artistas palhaços do bloco Hahaha (foto) farão carnaval em sete hospitais da Rede SUS e instituições de acolhimento do estado. A largada dos cortejos será em Ipatinga, no Vale do Aço, no Hospital Márcio Cunha. Em BH, os cortejos passarão ainda pelo Hospital Infantil João Paulo II e Hospital João XXIII (14), Santa Casa BH e Instituto Geriátrico Afonso Pena (17), Hospital da Baleia e Casa dos Pequenos (18), Hospital Paulo de Tarso e Casa Tremedal (19), e Hospital das Clínicas(20).





Jack Holmer

arte, ciência e tecnologia

(foto: Guto Muniz/Divulgação)



O artista e pesquisador Jack Holmer (foto), autor da obra Código das minúcias, que pode ser vista na exposição CoMciência, no MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal (Praça da Liberdade, s/nº, Funcionários), ministrará a oficina de robótica ecológica voltada para o público infantojuvenil (de 8 a 15 anos) e a palestra “Consciências artificiais”, aberta a qualquer interessado. As atividades serão realizadas nesta quinta (13). A oficina, às 15h, vai demonstrar a utilização de energia limpa (solar) na construção de robôs e objetos eletrônicos e suas possíveis aplicações na vida cotidiana contemporânea. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo link https://bit.ly/38ympfH. Às 19h30, Holmer abordará temas como inteligência artificial e suas aplicações contemporâneas. Informações: (31) 3516-7200.





UM POUCO DE AR

Cia Pierrot Lunar





Vencedor de melhor trilha sonora pelo Prêmio Copasa Sinparc, com indicações em oito categorias, o trabalho mais recente da Cia Pierrot Lunar, Um pouco de ar, por favor, está de volta ao Teatro Marília (Avenida Alfredo Balena, 586, Centro), dentro da 46ª Campanha de Popularização, com apresentações desta quinta (13) a sábado (15), às 20h, e no domingo (16), às 19h. No palco, atores resolvem discutir, numa peça de teatro, a opressiva sensação do presente, as incertezas com relação ao futuro e os valores do passado. Ingressos R$ 30 (inteira) na bilheteria do teatro ou a R$ 10 nos postos do Sinparc e no vaaoteatromg. Informações: (31) 3277-4697.





FILARMÔNICA

TEMPORADA 2020





Nesta quinta (13) e sexta (14), será aberta a temporada 2020 da Filarmônica de Minas Gerais, além da celebração dos cinco anos da Sala Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto). No programa dos dois dias de concerto, às 20h30, a Segunda Sinfonia de Mahler, Ressurreição, com regência do maestro Fabio Mechetti, e participação de convidados: a soprano Camila Titinger, a mezzo-soprano Luisa Francesconi, o Coro da Osesp e o Coral Lírico de Minas Gerais. Ao todo, serão 220 artistas no palco. Ingressos de R$ 50 a R$ 150. Meia-entrada na forma da lei. Informações: (31) 3219-9000 ou www.filarmonica.art.br.