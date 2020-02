Série volta com 'humor afetivo' sobre 'família que joga como um time'

(foto: Multishow/Divulgação)

Touradas, flamenco, tapas, paella, castanholas. Todos esses elementos da cultura espanhola estarão presentes em chave cômica na segunda temporada da série Férias em família, que estreia nesta segunda (10), no Multishow. O roteiro acompanha as aventuras de Cafu (Luís Lobianco) e seus parentes – a irmã Sandrão (Luciana Paes), a filha Bel (Clara Tiezzi), a tia Iraci (Cristina Pereira) e o primo Duda (Sulivã Bispo) pela Espanha. Serão 10 episódios, exibidos de segunda a sexta.

“Na primeira temporada, gravamos em Portugal, que tem uma ligação muito forte com o Brasil. Então, isso facilitou. Na Espanha, apesar de estar grudado (em Portugal), é bem dife- rente. A começar pelo idioma, o temperamento das pessoas, a cultura, as paisagens e a gente tentou levar tudo isso para a série”, diz Lobianco.

Totalmente gravado no país ibérico, onde o elenco passou aproximadamente um mês e meio, o programa percorre a Espanha de cabo a rabo. Cádiz, Sevilha, Arcos de La Frontera, Barcelona e Madri são algumas das locações. As experiências mais comuns de turistas em viagem, sobretudo as feitas em grupo, são retratadas por um ângulo leve e bem-humorado. Lobianco conta que o Multishow chegou a fazer uma pesquisa sobre situações enfrentadas por brasileiros em viagens de turismo internacional. “E está tudo ali. É a dificuldade de se comunicar, é perder a pochete com dinheiro, desconhecer algum costume local, não chegar a tempo na estação de trem, ter problemas na hospedagem. Todo mundo já passou por isso e aí se identifica”, diz.

Segundo Lobianco, a série sobre uma família, produzida num momento em que a cisão política no país tem comprometido as relações familiares, tem o objetivo de passar uma mensagem de comunhão. “A gente costuma dizer que é uma série que prega o humor afetivo. Ela resgata esse calor do perdão, da empatia entre os familiares. E fala um pouco da memória, até porque, nas minhas lembranças de infância, e imagino que nas da maioria das pessoas, as viagens em família são momentos inesquecíveis. Na nossa produção, os personagens são muto diferentes, brigam, mas se apoiam o tempo inteiro. É um time”, afirma.





MUDANÇA O personagem vivido por Lobianco, Cafu, também passa por transformações intensas. Se na temporada portuguesa ele rejeitava a ideia de sair pelo mundo e só topou ir até a terrinha para pagar uma promessa da tia, agora é ele quem incentiva a turma a seguir para a Espanha. “Viagem muda as pessoas. A gente sempre volta transformado, ainda mais quando é intenso assim. E isso também acontece com o Cafu. Ele é um cara pacato, que gosta de ficar em casa, na dele, mas após essa viagem a Portugal, ele quer continuar viajando. Está feliz da vida, finalmente supera o medo de viajar e o apego aos hábitos e vira um verdadeiro aventureiro.”

Lobianco está também no elenco de Fora de hora, novo humorístico da Globo exibido às terças. O programa tem o formato de um telejornal. Ele interpreta Aloísio Alves, repórter que sofre bullying dos apresentadores Paulo (Paulo Vieira) e Renata (Renata Gaspar) por nunca conseguir fazer uma matéria decente, seja por problemas técnicos ou por cobrir assuntos irrelevantes.

O ator diz que tem sido desafiador participar da atração. Até agora, foram ao ar três episódios, num total de 13 da temporada. “Embora já houvesse muitos programas de humor explorando a linguagem jornalística, esse é muito mais completo e consegue ter notícias quentes. A gente meio que fica de plantão, igual aos jornalistas, porque, como tudo muda a todo momento, a ideia é que o programa seja o mais atual possível. Tem que ter esse timing, porque o brasileiro gosta disso”, diz.

Ele agora se prepara para voltar aos palcos. Em março, estará na nova montagem de O método Gronholm, do dramaturgo catalão Jordi Galcerán, sobre o processo de seleção de um alto cargo executivo numa grande multinacional. O convite partiu de Lázaro Ramos, que interpretou o protagonista na encenação feita há 12 anos. Agora, será o diretor. “Quando ele me chamou, eu nem sabia de que texto se tratava. Mas só de ser o Lázaro, topei. E olha a coincidência. A Espanha mais uma vez presente na minha vida, porque o autor é de lá.”