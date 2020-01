2020 contraria 'tradição' e começa sem o hit do verão definido

No ano passado, a primeira semana de janeiro era embalada pela canção Jenifer, o forronejo do cantor Gabriel Diniz, e pelos hits do Baile da Gaiola, principalmente, na voz de Kevin O Chris. Em 2018, o ano começou com Que tiro foi esse?, de Jojo Todynho, e, no carnaval, o Brasil viu, pela primeira vez, a disseminação do brega-funk com Envolvimento, de MC Loma e as Gêmeas da Lacração. Em 2017, também foram duas músicas que ocuparam o topo das paradas: Deu onda, de G15, e Todo dia, de Pabllo Vittar com Rico Dalasam. No ano anterior, todo mundo dançou ao som de Metralhadora, da Banda Vingadora.





Mesmo que, nos últimos quatro anos, um hit aparecesse logo nos primeiros dias de um novo ano, não foi isso que ocorreu em 2020. Por enquanto, não há uma canção que esteja se sobrepondo às outras. No entanto, há uma série de músicas que estão sendo executadas em festivais, nas rádios e nas playlists das plataformas digitais e despontam como candidatas ao título.





Canções lançadas ainda em 2019 aparecem com força em 2020. É o caso das faixas de brega-funk Sentadão, parceria de Pedro Sampaio com Felipe Original (conhecido por Hit contagiante), e JS, o Mão de Ouro, e Surtada, de Dadá Boladão, Tati Zaqui e OIK, que faziam sucesso no ano passado e continuam entre as 50 músicas mais tocadas no Brasil, segundo o Spotify.





O brega-funk segue entre as tendências para este ano. Por isso mais canções do gênero devem figurar na lista de hits do verão e do carnaval de 2020. É o caso das músicas Paredão, de Kevinho, Jottapê e Dadá Boladão, e Tudo ok, de Márcia Fellipe com Thiaguinho MT, Mila, Henry Freitas e JS, o Mão de Ouro, ambas lançadas em dezembro.





MC Loma e as Gêmeas da Lacração se tornaram conhecidas por um hit de carnaval. De olho em retomar o posto, o trio lançou em dezembro do ano passado Quero em dobro. Apesar de ainda não estar forte, a música tem potencial para ainda se tornar um hit de 2020.

PISADINHA

Se 2019 foi o ano da consolidação do brega-funk para além do Nordeste, outro estilo musical da região promete se firmar em 2020: a pisadinha, vertente do forró que tem como principal característica o teclado e tem aparecido em músicas de artistas do mainstream, além de revelar alguns novos nomes.





Dentro desse gênero está a música Cidade inteira, promessa de hit. A canção é a aposta do cearense Eric Land, que chamou a atenção no passado com O povo gosta é do piseiro. “Acho que o sucesso da pisadinha tem a ver com o fato de pegar todas as tribos, todas as classes sociais. É música boa e fácil, que tem sido forte na internet”, afirma o cantor.





O ritmo, que também pode ser chamado de piseiro, se destaca com Pisadinha, de Diego & Victor e Raí Saia Rodada, com mais de 9,8 milhões de visualizações no YouTube; Solinho agressivo, de Anderson e o Vei da Pisadinha, videoclipe que acumula mais de 14 milhões de views; e Monta logo vai, de Mano Walter, faixa com mais de 19 milhões de exibições na internet.





Já faz muito tempo que o axé music, antes rei absoluto do verão e do carnaval, precisa dividir o protagonismo das batidas do período com três outros ritmos: o funk, o pop e o sertanejo – ou ainda uma mescla desses estilos. No topo da lista aparece Combatchy, canção gravada por Anitta, Lexa, Luisa Sonza e MC Rebecca, que está no Top 50 do Spotify, na quarta posição, e, no YouTube, acumula mais de72 milhões de visualizações.





Outras canções que figuram no Top 50 do Spotify também são candidatas a hits do ano: Verdinha, de Ludmilla, Topo La Maskara e Walshy Fire; Gaiola é o troco, de MC Du Black e DJ 2F; Chama ela, de Lexa e Pedro Sampaio; Contatinho, de Léo Santana e Anitta; Amor de que, Pabllo Vittar; e Carreira solo, de Gusttavo Lima. Bebi minha bicicleta, de Zé Neto & Cristiano, é outra faixa que aparece com força. Ela figura na lista Viral 50 do Spotify.

CHICLETE

Por fora, outras músicas dos três estilos podem aparecer na disputa por terem refrões-chiclete e contarem com boa aceitação do público. Parabéns, parceria de Pabllo Vittar com Psirico, é uma delas. Mil grau, uma das faixas do mais recente EP de Gloria Groove, é mais uma canção que aparece em destaque. No sertanejo, Wesley Safadão deve ser tocado graças às faixas Maria Santinha e Na cama que eu paguei, gravada com Zé Neto & Cristiano, canções do trabalho Garota VIP Rio de Janeiro (Ao vivo).





Mesmo que o axé não tenha mais ares de protagonista, o estilo baiano não fica de fora da disputa. Todo ano, os artistas do gênero preparam lançamentos específicos para o período. Em dezembro, Léo Santana, que já deve aparecer com Contatinho, divulgou a aposta para o carnaval, o single Eu não vivo sem ela (Eu te amo putaria), que integra o repertório do próximo DVD, ainda a ser lançado.





Desde o fim do ano passado, a cantora Ivete Sangalo canta em shows e micaretas a música que vai levar para os trios elétricos, em seu retorno ao carnaval. A canção escolhida foi O mundo vai. Também em 2019, o grupo de pagode baiano Parangolé divulgou seu hit: Tá poderosa, em parceria com o funkeiro Jerry Smith.





Também de olho no carnaval, outros artistas baianos fizeram lançamentos nos primeiros dias de 2020. Claudia Leitte começou o ano com Perigosinha. Harmonia do Samba divulgou Sacanagenzinha, 48 horas após a gravação com Ludmilla em Salvador, e É o Tchan lançou Teimosinha.





“Essa é quente. Vai pegar igual a chiclete. Foi um presente para nós”, afirmou Xanddy durante a gravação da faixa, que tem autoria de Ludmilla, em show em Salvador. O Harmonia, inclusive, pode ter ainda um hit orgânico, porque Piseiro, faixa gravada para DVD, foi divulgada na internet e já vem angariando fãs.





EM BUSCA DO SUCESSO





Confira algumas das músicas candidatas a hit deste ano





» Amor de que (Pabllo Vittar)

» Bebi minha bicicleta (Zé Neto & Cristiano)

» Carreira solo (Gusttavo Lima)

» Chama ela (Lexa e Pedro Sampaio)

» Cidade inteira (Eric Land e Xand Avião)

» Combatchy

(Anitta, Lexa, Luisa Sonza e MC Rebecca)

» Contatinho (Léo Santana e Anitta)

» Eu não vivo sem ela (Léo Santana)

» Gaiola é o troco (MC Du Black e DJ 2F)

» Maria Santinha (Wesley Safadão)

» Mil grau (Gloria Groove)

» Monta logo vai (Mano Walter)

» O mundo vai (Ivete Sangalo)

» Na cama que eu paguei

(Wesley Safadão e Zé Neto & Cristiano)

» Parabéns (Pabllo Vittar e Psirico)

» Paredão (Kevinho, Jottapê e Dadá Boladão)

» Perigosinha (Claudia Leitte)

» Pisadinha (Diego & Victor e Raí Saia Rodada)

» Piseiro (Harmonia do Samba)

» Quero em dobro

(MC Loma e as Gêmeas da Lacração)

» Sacanagenzinha (Harmonia do Samba e Ludmilla)

» Sentadão

(Pedro Sampaio, Felipe Original e JS Mão de Ouro)

» Solinho agressivo (Anderson e o Vei da Pisadinha)

» Surtada (Dadá Boladão, Tati Zaqui e OIK)

» Tá poderosa (Parangolé e Jerry Smith)

» Teimosinha (É o Tchan)

» Tudo ok

(Márcia Fellipe, Thiaguinho MT, Mila, Henry Freitas e JS Mão de Ouro)

» Verdinha

(Ludmilla, Topo La Maskara e Walshy Fire)