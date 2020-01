Greta Gerwig faz versão cativante da velha história de 'Adoráveis mulheres'

Com elenco estelar e críticas positivas, longa deve abocanhar algumas indicações ao Oscar na próxima segunda-feira (foto: SONY PICTURES/DIVULGAÇÃO)













“Sou apenas uma mulher. E, como mulher, não tenho como ganhar dinheiro, não o suficiente para sustentar minha família. Mesmo se eu tivesse meu próprio dinheiro, o que não tenho, ele pertenceria ao meu marido no minuto em que nos casássemos. Se tivéssemos filhos, pertenceria a ele, não a mim. Portanto, não me diga que o casamento não é um acordo econômico, porque é.”





É com uma boa dose de pragmatismo – e também de amargura – que Amy March (Florence Pugh) discorre sobre sua situação e a de outras mulheres como ela. Neste início de 2020, tal discurso pode incomodar muita gente. Mas Amy não é um personagem de agora – viveu na segunda metade do século 19. É uma das quatro irmãs March, as protagonistas de Adoráveis mulheres, filme de Greta Gerwig que chega nesta quinta-feira (9) aos cinemas brasileiros.





Dependendo da geração a que se pertença, a história das March pode ser reconhecida como Mulherzinhas ou pelo título original em inglês, Little women. O romance de fundo biográfico de Louisa May Alcott (1832-1888), ambientado durante a Guerra Civil americana (1861-1865), é um clássico da literatura de formação. Já foi traduzido para 55 línguas e teve inúmeras adaptações para o teatro, televisão, ópera, anime.





Mas o cinema é o seu principal palco. Desde 1917, teve várias versões, algumas com estrelas de suas épocas – George Cukor dirigiu a história em 1933, com Katharine Hepburn; Elizabeth Taylor viveu Amy em um filme de 1949; Winona Ryder, Kirsten Dunst, Claire Danes, Christian Bale e Susan Sarandon estiveram na versão de 1994, um sucesso de público.





Uma das diretoras e atrizes mais celebradas de sua geração – é autora de Lady Bird: A hora de voar (2017) – Gerwig, apaixonada pela obra de Alcott, se pautou muito pelo livro. Sua adaptação, no entanto, abusa das técnicas narrativas. E é essa construção fora do óbvio, junto a um elenco estelar e impecável, que dá força ao longa. Adoráveis mulheres vem marcando presença nesta temporada de prêmios – teve duas indicações ao Globo de Ouro, cinco ao Bafta, foi incluído na lista do Sindicato dos Produtores e Sindicato dos Roteiristas e deve estar na do Oscar, cujo anúncio será feito na próxima segunda-feira (13).





GUERRA





Para quem está chegando agora, Adoráveis mulheres conta a história de quatro jovens irmãs que vivem com a mãe no interior de Massachusetts. Como o pai está na guerra, elas, com pouco dinheiro, têm que se virar. Meg (Emma Watson), a mais velha, é também a mais tradicional – acredita no casamento e na criação dos filhos, mas porque assim o deseja, e não por causa de convenções sociais. Jo (Saoirse Ronan), a protagonista, tem uma trajetória muito próxima da de Louisa May Alcott. Sonha em ser uma grande escritora (e é com seus escritos e aulas que sustenta a família), é feminista e não planeja se casar.





Beth (Eliza Scanlen), a frágil e dócil March, é o elo entre as irmãs, quando os ânimos se acirram. E Amy, a caçula, é vaidosa, sonha alto, pois quer ser uma grande pintora, mas se resigna com sua falta de talento. Entre elas circulam a mãe, Marmee (Laura Dern), que vive para ajudar os outros, por vezes em detrimento de suas próprias vontades, e a tia March (Meryl Streep), mulher irascível, que vive à sua própria maneira, pois, com muito dinheiro, nunca dependeu de ninguém.





Os homens, sempre coadjuvantes, são fracos. Há o doce Laurie (Timothée Chalamet), o estereótipo do bon vivant com boas intenções, e o indeciso Friedrich Bhaer, papel do francês Louis Garrel, aqui adorável com sotaque alemão. O casamento – ou a falta dele – é o que sela o destino das mulheres daquela época. Mas Adoráveis mulheres coloca suas jovens protagonistas como donas de seus destinos – o casamento, aqui, será apenas consequência de uma busca pelo próprio lugar no mundo. “Você vai se entediar dele em dois anos e nós seremos interessantes para sempre”, afirma Jo para a irmã Meg, no dia do casamento dela.





É a March escritora quem detona a narrativa. Saoirse Ronan desfila leveza e naturalidade na determinação de Jo em fazer algo da própria vida. No início da trama, ela vive sozinha em Nova York, sustentando-se com contos para jornais e dando aulas. Repentinamente, a narrativa vai para o passado, sete anos antes dos acontecimentos atuais. Com uma narrativa fragmentada, Greta Gerwig constrói o filme com duas linhas temporais. Em determinado momento, a diretora utiliza até mesmo a metalinguagem, colocando seus personagens falando para a câmera.





Com uma história bem-amarrada, só resta ao espectador se deliciar com o desfile de interpretações. Os acontecimentos vão se sucedendo e, a despeito das tristezas – estamos falando de falta de dinheiro, de direitos, de tempos de guerra –, o filme nunca resvala no melodrama. Com uma roupagem atual, Adoráveis mulheres conquista pela engenhosidade, mesmo se tratando de uma história já contada tantas vezes.