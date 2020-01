Série Deus me adicionou chega ao Brasil com fé num mundo melhor

Brandon Micheal Hall (Miles Finer), Violett Beane (Cara Bloom) e Suraj Sharma (Rakesh) em cena da série (foto: Warner Channel/Divulgação) Deus e qualquer força que venha lá de cima voltaram à moda nos seriados. Só nos últimos meses apareceram o Deus preguiçoso e de caráter duvidoso de Steve Buscemi na comédia Miracle workers (TNT Séries) e os ângelus de humor ácido na brasileira Ninguém tá olhando (Netflix). Pois em Deus me adicionou, que estreia nesta segunda-feira (6), às 13h, na Warner Channel, o todo-poderoso chega às redes sociais.





Comédia dramática em 20 episódios – que irão ao ar de segunda a sexta, sempre às 13h, em sequência – com uma temporada já exibida e a segunda na reta final nos Estados Unidos, a série leva a fé até os millennials da Nova York dos dias atuais.





Miles Finer (Brandon Micheal Hall) é um jovem ateu que tenta emplacar um podcast a respeito justamente da falta de fé. Ironia das ironias, ele é filho de um reverendo de uma tradicional igreja do Harlem – logo no final do primeiro episódio, ficamos sabendo por que Miles abandonou a religião.

Pois o gancho da série vem do Facebook. Um dia, Miles recebe um pedido de amizade: Deus, ele mesmo, envia para o jovem uma solicitação para se tornarem amigos. Sem pensar duas vezes – afinal, quem estaria lhe fazendo aquela pegadinha?, – Miles cancela o pedido, que se repete várias vezes, até que ele se dê por vencido e aceite.





Uma vez “amigo de Deus”, Miles recebe novas sugestões de amizade. Não demora a descobrir que os nomes sugeridos são pessoas que ele deve salvar. E, assim, ele vai se envolver com outras pessoas e entrar em conflito com sua (falta de) fé. A cada nova episódio, uma nova “salvação”.





Sozinho ninguém chega a lugar algum, e Miles vai contar com a ajuda da jornalista Cara Bloom (Violett Beane), uma das pessoas que ele ajudou; do hacker Rakesh (Suraj Sharma), que vai, a todo custo, tentar desmascarar o “Deus” do Facebook; e de Ali (Javicia Leslie), sua irmã, que é estudante de psicologia durante o dia e à noite trabalha num bar.





Deus me adicionou – a despeito do título, pra lá de ruim, uma tradução do original (e também péssimo) God friended me – tem alguns méritos. Explora, sempre que pode, locações de Nova York – no episódio de estreia assistimos a cenas no metrô, em praças e igrejas. Faz boas piadas com o mundo digital – são várias as citações a aplicativos, sites e estilo de vida conectado.





Mas, no fundo, a série só quer contar uma história alto-astral e despretensiosa. Mais importante: consegue falar de fé e de crença sem pregações caretas ou piegas.





DEUS ME ADICIONOU

Série com 20 episódios que estreia nesta segunda (6), às 13h, na Warner Channel. Capítulos inéditos de segunda a sexta, no mesmo horário.