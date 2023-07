Saiba qual é a fonte misteriosa que tem enviado sinais de rádio à Terra

669

Os cientistas acreditam que esses sinais de rádio estão sendo emitidos para a Terra desde 1988. A natureza desse fenômeno ainda é incerta (foto: Reprodução/Pixabay)

Uma fonte desconhecida tem enviado sinais de rádio à Terra há pelo menos 35 anos. Isso é o que aponta um estudo publicado na revista científica Nature, denominado "Um transiente de rádio de longo período ativo por três décadas". Uma fonte desconhecida tem enviado sinais de rádio à Terra há pelo menos 35 anos. Isso é o que aponta um estudo publicado na revista científica, denominado "Um transiente de rádio de longo período ativo por três décadas".





Os cientistas acreditam que esses sinais de rádio estão sendo emitidos para a Terra desde 1988. A natureza desse fenômeno ainda é incerta. De acordo com os pesquisadores, não se sabe qual o objeto está enviando essas ondas de rádio para o planeta.









Segundo os cientistas, a fonte recém-descoberta emite os sinais de rádio que pulsam em um período de 20 minutos e quando esses cruzam a Terra, podem ser captados de forma muito breve e trazem um brilho bastante intenso.





Leia mais: 4 fatos que revelam magnitude das novas ondas de calor pelo mundo Os cientistas entendem que esse processo só poderá funcionar se o campo magnético for forte e estiver girando rápido o suficiente para ser detectado, do contrário, não haveria energia suficiente para ser percebido da Terra.

Em um artigo em anexo, a professora de Física da Universidade McGill no Canadá, Victoria Kaspi, mais descobertas nesse campo poderão ser feitas no futuro. "Só o tempo dirá o que mais se esconde nesses dados e o que as observações em muitas escalas de tempo astronômicas revelarão”, escreveu.





Os estudos nessa área poderão incluir alguma explicação do quão incomum se trata dessa fonte recém-descoberta. Os pesquisadores buscarão entender os mecanismos por trás dessas emissões ao examinar uma coleção similar de outros objetos nos dados disponíveis para os estudos.

