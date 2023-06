A descoberta em Pompeia que pode dar pistas sobre origem da pizza

669





Pintura foi encontrada nas paredes de uma casa ao lado de uma padaria (foto: Ministério da Cultura da Itália)

Arqueólogos descobriram uma pintura na antiga cidade romana de Pompeia que retrata um prato que pode ser o precursor da pizza italiana.

O pão coberto com recheios retratado no afresco de 2 mil anos "pode ser um ancestral distante do prato moderno", disse o Ministério da Cultura da Itália.

Faltam os ingredientes clássicos (tomate e queijo) para que a pintura retrate o que é tecnicamente considerada uma pizza, mas o conceito básico está lá.

Arqueólogos dizem que o afresco recém-descoberto representa um pão achatado, pintado ao lado de uma taça de vinho, que pode ter sido comido com frutas como romãs ou tâmaras, ou temperado com especiarias e um tipo de molho pesto.

O diretor do sítio arqueológico de Pompeia, Gabriel Zuchtriegel, disse que a pintura mostra o contraste entre uma "refeição frugal e simples" e alimentos luxuosos servidos em bandejas de prata.

“Como não pensar na pizza, também nascida como um prato 'pobre' no sul da Itália, que já conquistou o mundo e também é servida em restaurantes estrelados?”, diz ele.

Ilustração imagina como era Pompeia antes da erupção do vulcão Vesúvio (foto: Getty Images)

Enterrados em cinzas

O afresco foi encontrado no corredor de uma casa ao lado de uma padaria durante escavações recentes no sítio arqueológico, no sul da Itália.

Os esqueletos de três pessoas também foram encontrados perto do forno nas áreas de trabalho da casa nas últimas semanas, segundo um comunicado do Ministério da Cultura.

A descoberta foi feita este ano durante novas escavações no centro de Pompeia, em um dos nove distritos em que o antigo local está dividido, o Regio IX.

A casa já havia sido parcialmente escavada no século 19. A escavação só foi retomada em janeiro deste ano, quase 2 mil anos depois da erupção vulcânica que engolfou a cidade, hoje considerada Patrimônio Mundial da Unesco.

Uma erupção do Monte Vesúvio — acredita-se que em 79 A.C. — enterrou Pompeia em cinzas, congelando a cidade e seus moradores no tempo. O local tem sido uma fonte rica para os arqueólogos desde a sua descoberta no século 16.

O local fica a apenas 23 km da cidade de Nápoles, cidade italiana considerada o berço da pizza e protegida pela Unesco.