QUE É O NOVO CORONAVÍRUS

Uma grande família de vírus que infectam tanto animais como humanos. Em humanos, os vírus causam doenças respiratórias de diferentes intensidades. Este que se espalhou pelo mundo é o mais recente tipo de vírus da família descoberto. A doença que ele causa foi denominada oficialmente como COVID-19. Tanto o novo vírus como a doença eram desconhecidos até a atual epidemia.

Onde começou a epidemia

Cidade de Wuhan província de Hubei, na China. A hipótese mais provável é que o surto tenha começado em um mercado ilegal de animais.

Contágio

Transmissão

O vírus pode ser transmitido tanto de animal para humano como entre humanos. Também é possível a transmissão após contato físico com um paciente infectado





Outro meio comum é tocar superfícies contaminadas e depois tocar os olhos, o nariz ou a boca. Ainda não se sabe o tempo que o vírus permanece em superfícies



O mais provável é que o morcego seja o hospedeiro original do novo coronavírus. A cepa do vírus é 96% idêntica à encontrada em morcegos.

Outros tipos de doenças causadas por Coronavírus



Entre as mais severas estão:



Mers

Síndrome Respiratória do Oriente Médio

Foi identificada em 2012, na Arábia Saudita



Sars

Síndrome Respiratória Aguda Grave

Surgiu em 2002, na China



O COVID-19 é o último do tipo a ser descoberto. Há mais quatro variedades conhecidas além dessas





Como se proteger















O que não se sabe

Sensibilidade do vírus às mudanças de temperatura





Quanto tempo o vírus pode sobreviver fora do corpo





Taxa de cura





Número de casos de transmissão do vírus entre pessoas que não viajaram para China