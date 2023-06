Robô Curiosity da Nasa captura 'cartão postal' em Marte

O robô Curiosity, da Nasa, registrou uma fotografia panorâmica impressionante em Marte, digna de um cartão postal. A imagem foi capturada no dia 8 de abril e revelada ao público na terça-feira (13/6). A fotografia panorâmica foi obtida em dois horários diferentes no planeta vermelho, às 9h20 e 15h40, seguindo o horário local marciano.

De acordo com a Nasa, a imagem panorâmica é uma representação artística da paisagem marciana, com cores adicionadas aos dois registros em preto e branco, capturados pelas câmeras de navegação do robô.