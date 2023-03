Por que cientistas discutem criação de fuso horário na Lua

Relógios correm mais rápido na Lua do que na Terra (foto: Getty Images)

Que horas são na Lua? No momento, ninguém tem certeza.

O tempo na órbita da Terra geralmente é o mesmo que na região correspondente do planeta, mas como diferentes países planejam viajar e trabalhar na superfície lunar nos próximos anos, há um debate sobre se não seria uma boa ideia ter um horário lunar oficial.

A Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) argumentou que combinar um fuso horário para a Lua não apenas tornará mais fácil para diferentes agências espaciais de todo o mundo trabalharem juntas, mas também pode ajudar a ter orientação e navegação mais precisas na superfície lunar.

Por que não há um horário oficial na Lua?

Agentes espaciais europeus dizem que uma única agência espacial teria que ser a responsável por estabelecer qual deveria ser o horário lunar.

Também seria necessário tomar uma decisão sobre se deveríamos seguir o fuso horário de um país aqui na Terra ou se deveríamos ter um horário específico para a Lua.

A cronometragem do tempo na Lua pode ser complicada pois os relógios funcionam um pouco mais rápido na superfície lunar - um dia de 24h em um relógio lunar tem 56 microssegundos a menos do que na Terra. Pode parecer pouco, mas é uma diferença que vai se acumulando. Isso acontece porque a Lua tem uma gravidade mais fraca do que a Terra.

Normalmente, as missões de curto prazo para a Lua usam antenas de rádio para tentar manter o equipamento sincronizado com o tempo na Terra, mas especialistas da ESA dizem que esse método pode não ser adequado a longo prazo conforme os humanos comecem a manter uma permanência maior no satélite natural da Terra.

Bernhard Hufenbach, da ESA, diz que estabelecer um fuso horário na Lua significará que o mesmo pode ser feito para futuras visitas a outros locais no espaço, como Marte.

Ele disse ainda que é preciso pensar na praticidade para os astronautas trabalhando na superfície lunar. Ele também listou certos desafios, como áreas da Lua onde um dia dura quase um mês terrestre e noites geladas que duram duas semanas (devido a diferença no tempo de rotação do astro).

Os EUA, a Índia, a Rússia e o Japão planejam missões à Lua neste ano.

A primeira visita humana à Lua em mais de 50 anos está programada para 2025, com a missão Artemis, da Nasa, que levará a primeira mulher e o próximo homem à superfície lunar.

Diversos países planejam mais missões tripuladas à lua no futuro (foto: NASA)

O que é um fuso horário?

O tempo é dividido ao redor do globo em fusos horários usando linhas imaginárias chamadas meridianos. Eles vão do Pólo Norte ao Pólo Sul.

Uma dessas linhas imaginárias passa por Greenwich, em Londres, que estabelece o Greenwich Mean Time, ou GMT.

Países que estão à leste do Reino Unido (como o Japão) estão à frente desse horário base e países que estão à oeste (como o Brasil) estão atrasados.

O Brasil tem mais de um fuso, mas o que é seguido na maior parte do país é o fuso horário de Brasília, que é equivalente a menos 3 horas do horário em Greenwich, ou seja, é -3 GMT.

Isso significa que quando são 8h da manhã no Brasil, é 11h da manhã em Londres (a não ser que seja horário de verão em algum dos países).

