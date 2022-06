Grávidas podem praticar atividades físicas, mas recomendação é específica

(foto: Pavel Danilyuk/Pexels)

Os exercícios recomendados para grávidas dependem, em sua maioria, do estado físico da mulher. Segundo a nutricionista e educadora física Dani Borges, algumas modalidades são mais indicadas para as gestantes, mas tudo é específico para cada uma. "Vamos supor, uma pessoa ativa ou até atleta, que pratica atividade sem parar, se tiver liberação do médico, pode praticar qualquer exercício", ensina.Conforme a educadora, alguns médicos até liberam a grávida pra musculação leve, desde que reduzam a carga. "A musculação tem que ser mais leve mesmo, até pra não ter descolamento da placenta. Mesmo que essa mulher já treine há muito tempo, o que é recomendado é redução da carga para treinar um pouco mais leve, mas não precisa parar."A profissional indica algumas práticas, como pilates, yoga e caminhada. "Às vezes, alguns médicos gostam de, no primeiro trimestre, recomendar que a mulher evite qualquer exercício de muito impacto, como, por exemplo, corrida, jump, ou exercícios que você pule muito, que tenha muito impacto. Outros médicos já liberam. Tudo vai depender do condicionamento dessa mulher."De acordo com Dani Borges, para outras mulheres sedentárias ou que não estão praticando atividade física regularmente, os médicos pedem pra evitar atividade física e só ficar na caminhada, no yoga ou no pilates, enquanto outros ainda pedem repouso. "Vai depender da recomendação."Existem exercícios que podem auxiliar no parto normal. "Os exercícios como alongamento, mobilidade, exercícios de fisioterapia, e, principalmente, a fisioterapia pélvica, que são ensinados em aulas de fisioterapia pélvica ou até em algumas aulas de yoga, podem auxiliar muito. O pilates também. Além disso, fazer exercícios que possam deixar sua musculatura mais tonificada, como uma musculação leve e com pouca carga, também pode ajudar para que o corpo seja preparado até para sentir menos dor na hora das mudanças que acontecem quando se está gerando um filho", orienta a nutricionista.Mesmo com a liberação médica é necessário ter cuidado com a execução dos exercícios. "Devem ser feitos de maneira adequada para que não prejudique o desenvolvimento do corpo e até ocasionar a temida diastase em graus elevados após o parto. A mulher também deve evitar exercícios com muita carga e movimentos de rotação de tronco ou exercícios que requerem muita prática e são mais avançados, como alguns que são feitos no pilates e crossfit, por exemplo. Importante ter sempre um acompanhamento e não passar do limite de carga ou fazer movimentos mais complexos nas atividades físicas", finaliza a especialista.