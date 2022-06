conta-gotas

(foto: pixabay)

Hidratação sempre, em qualquer época do ano!

No inverno, segundo a médica dermatologista Trícia Simões, da Saúde no Lar, o órgão que mais sofre com a desidratação é a pele. Isso acontece devido ao frio e à baixa umidade, que acabam reduzindo a produção de gordura. Os banhos mais quentes também fazem com que ela fique mais seca, descamativa e áspera, resultando em coceiras e até feridas. “Para manter a qualidade da epiderme, vale investir em uma rotina com cremes corporais, principalmente no pós-banho, e entender que a hidratação começa de dentro para fora. Beber água também é fundamental para mantê-la mais bonita, com turgor e viçosa”, declara.

(foto: Pixabay)

O que é uma gravidez

de alto risco?

Caso esteja passando por uma gravidez de risco, você vai precisar tomar alguns cuidados com sua gestação para que ela seja tranquila e sem intercorrências. Uma gravidez de alto risco significa que a gestante ou o bebê ou ainda os dois juntos poderão ter algum problema durante a gestação, no parto ou após o parto. Embora possam ser problemas de fácil resolução, em alguns casos essa situação pode ser fatal para a futura mãe ou para o bebê. Após receber esse diagnóstico pelo médico, tente ficar tranquila, escute todas as recomendações do especialista e cuide-se até o bebê chegar. Ficar nervosa pode somente piorar a situação.

(foto: pixabay)

Depilar escroto e púbis tem algum risco?

Os pelos pubianos fazem parte da anatomia humana e têm funções conhecidas, como manter o microambiente saudável e evitar infecções sexualmente transmissíveis e outras doenças dermatológicas. A depilação dessa região, muitas vezes, é realizada com máquinas ou lâminas que podem resultar desde a mudança do microambiente até promover traumas que levam a irritações, lesões de pele e/ou da mucosa da glande peniana. “A não remoção dos pelos pubianos não é um ato de falta de higiene, desde que a área seja tratada da mesma forma que as outras partes do seu corpo”, afirma Marco Aurélio Lipay, médico urologista.

Esclerose múltipla

Levantamento realizado pela Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem (Fidi) – gestora de serviços de diagnóstico por imagem na rede pública – aponta que, de 2020 para 2021, o número de exames com diagnóstico de esclerose múltipla cresceu 30% na rede pública em que a Fidi atua (foram 262 casos em 2020 e 341 em 2021). Até o começo de maio de 2022, a organização fez 88 diagnósticos da doença. “Os sintomas da esclerose são a perda de força de um ou mais membros, dormências e/ou formigamentos nos pés e mãos e tontura, que pode estar associada a náusea, vômitos, tremores, alterações na fala, dificuldade para caminhar e desequilíbrio”, alerta Igor Santos, médico radiologista e superintendente da Fidi.

Depressão

pós-parto paterna

Mais comum entre mulheres, a depressão pós-parto nos homens pode ser atrelada a transtornos de ansiedade e sintomas depressivos. O pai acaba por não conseguir dar suporte à esposa e ao filho, entrando em um quadro de angústia profunda. Se antigamente o papel do pai era mais disciplinador e coadjuvante ao da mãe, nos últimos anos ele tornou-se figura fundamental na criação dos filhos. Talvez, por isso, ele ainda tenha reflexos de seus antecessores, que antes apenas proviam os filhos financeiramente, e sofre a pressão de não saber lidar com uma situação.