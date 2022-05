conta-gotas

(foto: Markus Spiske/Pixabay)



Queda dos cabelos





A alopecia androgenética, popularmente conhecida como calvície, afeta homens e mulheres e é um dos tipos mais comuns de queda capilar. Esse problema pode ser desencadeado por uma combinação de fatores, como hereditariedade, hormônios masculinos, traumas na região, má alimentação, estresse, oleosidade excessiva, tireoide e COVID-19. Segundo a dermatologista Cássia Ramos, a melhor prevenção para essa condição é o autocuidado, a adoção de hábitos saudáveis e a consulta periódica com um dermatologista expert em cabelos.

(foto: Alina Braha/Pixabay)

Meu bebê está pronto para um banho regular?





A partir de 1 ano, o bebê estará pronto para tomar banhos todos os dias. O ideal é que o banho seja sempre antes de dormir. Além de se criar uma rotina, é uma ótima oportunidade para ele relaxar e dormir. Se nos primeiros dias o bebê chorar durante o banho, não se desespere! É normal que ele tenha uma sensação de incômodo diante de tantas novidades. É importante manter a rotina de água morna e ambiente tranquilo para que ele se sinta seguro. Fazer carinho e cantar são boas dicas para que o bebê se acalme e, aos poucos, passe a amar a hora do banho.

(foto: Reprodução)

Aplicativo promete socorro rápido





A plataforma MyHeartSafe permite que seus usuários ajudem no resgate e salvamento de pessoas que sofrem paradas cardíacas de forma ágil. Para o cidadão que não tem nenhuma formação especializada na área, o aplicativo, além de ajudar cadastrando os locais onde existem desfibriladores, pode solicitar o socorro para uma vítima que estiver em parada e conta com vídeos educacionais que ensinam o usuário que não é da área da saúde a fazer massagem cardíaca e usar o desfibrilador automático. “Os usuários da área da saúde, como médicos e enfermeiros, podem se cadastrar como socorristas voluntários”, esclarece o fisioterapeuta LG Calderon, criador do aplicativo.

Sangramento

de implantação





Muito confundido com a menstruação, o sangramento de implantação pode ser leve e ocorrer entre o 6º e o 12º dias após a concepção. Esse tipo de intercorrência geralmente é causado por um óvulo fertilizado que se fixa no revestimento do útero, altamente vascularizado. Cerca de 15% a 25% das mulheres apresentam sangramento de implantação. A principal diferença em relação à menstruação é que ele acaba rapidamente e se assemelha mais a manchas do que a um fluxo intenso de sangue. Além disso, sua cor é mais amarronzada.









Estou ovulando?





A ovulação pode ser descrita como um “evento” cíclico do organismo feminino, uma das etapas do ciclo menstrual. É nessa fase que o óvulo é liberado pelo ovário, alcança a tuba uterina e segue em direção ao útero, onde poderá ser fecundado. Mas e você? É uma daquelas mulheres que sentem quando a ovulação se aproxima? Embora os sintomas sejam variáveis de mulher para mulher e parte delas relata não sentir nada, alguns sinais são perceptíveis, como corrimento vaginal com uma consistência semelhante à da clara de ovo, dor abdominal, pequeno inchaço da vulva ou da vagina, aumento da sensibilidade das mamas e sensação de gases, e podem ser motivo de queixas e até de incapacitação.