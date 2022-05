Varíola dos macacos: como saber se irritação na pele pode ser a doença?

(foto: Getty Images)

Erupções cutâneas podem ser causadas por muitas coisas, incluindo — mas muito raramente — o vírus da varíola dos macacos.

No Brasil, ainda não foram identificados casos da doença.

No entanto, com casos da varíola dos macacos identificados em diversos países, quais são os pontos que você deve considerar e examinar?

Pode ser mesmo varíola dos macacos?

A primeira coisa que você deve se perguntar é: acha que pode ter sido exposto? É preciso contato próximo e prolongado (muitas vezes com a pele) de uma pessoa infectada. No momento, existem muito poucas pessoas no mundo com a doença, o que significa que as oportunidades de contágio não são muitas.

Se você tiver contraído a varíola dos macacos, a primeira coisa que irá notar são sintomas similares à gripe — cansaço, mal-estar geral e febre. É o que os médicos chamam de "período de invasão" da doença, quando o vírus entra nas suas células.



Você sentirá os nódulos linfáticos inchados porque seu sistema imunológico está se fortalecendo para combater a infecção.

Em seguida, vêm as erupções na pele, que passam por diferentes fases. Elas começam vermelhas e sem volume, depois ganham volume e bolhas, antes de formar as cascas.

As erupções mudam e passam por diferentes estágios, podendo parecer catapora ou sífilis, até finalmente formarem uma casca, que cai posteriormente (foto: UKHSA)

Rosamund Lewis, do Programa de Emergências da Organização Mundial da Saúde (OMS), explica: "ela começa com o que chamamos de máculas. São apenas áreas vermelhas. Depois, progridem para pápulas. Estas, você pode sentir. Elas têm volume."

Esses nódulos e caroços vermelhos começam então a formar bolhas, cheias de um fluido esbranquiçado parecido com pus. Essas pústulas começam então a secar e formar cascas. Por fim, as cascas irão se curar e cair. "Por isso, ela pode ser confundida com a catapora", segundo Lewis.



As erupções causadas pela varíola dos macacos normalmente começam no rosto — às vezes, também na boca — e depois se espalham pelos braços e pernas, mãos e pés, além do tronco corporal.



E, em alguns dos casos mais recentes, foram observadas erupções com frequência perto da área genital. "As erupções podem não ser visíveis porque podem estar cobertas", explica Lewis.

As erupções — que podem ter aparência levemente diferente em tons de pele distintos — podem contaminar as roupas e os lençóis.

O conselho da Agência de Saúde Pública do Reino Unido é observar qualquer alteração incomum ou lesões da pele, especialmente na área genital, e entrar em contato com os serviços de atendimento de emergência, ou de saúde sexual, em caso de qualquer preocupação.

"Pode ser difícil diferenciar os diversos tipos de erupções. Por isso, em caso de dúvida, siga as recomendações e busque atendimento médico", orienta a Dra. Tanya Bleiker, presidente da Associação Britânica de Dermatologia.

O que mais podem ser as erupções?

Existem muitas possibilidades, mas as mais comuns incluem:

Varicela/catapora

(foto: Getty Images)

Estas irritações coçam muito e passam por estágios similares, terminando com as bolhas. É possível ter catapora mais de uma vez na vida. Os adultos podem contraí-la novamente, mesmo depois de terem a doença quando crianças.

Herpes-zóster — a reativação do vírus da varicela — também causa erupções. Elas podem aparecer na forma de manchas e normalmente são dolorosas.

Sarna

A sarna é causada por ácaros que põem ovos sobre a pele, causando coceiras e vermelhidão. As erupções podem surgir em qualquer parte do corpo, mas normalmente começam entre os dedos. Você poderá observar linhas ou rachaduras na pele, ou pontos. A sarna não é séria, mas é muito contagiosa e precisa de tratamento.

Picadas de percevejos ou outros insetos

(foto: Getty Images)

Você pode ser picado por percevejos se a cama ou o colchão onde você dorme estiver infestado com eles. Esses insetos são minúsculos e você pode não observar sua presença. Como outras picadas de insetos, as lesões são vermelhas, causam coceira e muitas vezes encontram-se alinhadas ou em grupos.

Doenças sexualmente transmissíveis (DST), como sífilis ou herpes genital

Herpes pode também causar feridas na boca (foto: Getty Images)

A sífilis é uma infecção bacteriana que normalmente é contraída pelo sexo com alguém infectado, enquanto a herpes genital é um vírus que pode ser transmitido sexualmente.



Ambas podem causar bolhas. É importante fazer exames e começar o tratamento o mais rápido possível, se você achar que pode ter contraído qualquer DST.

Alergia/urticária

(foto: Getty Images)

Com erupções vermelhas, que causam ardência e coceira, trata-se de uma reação da pele a algo que o corpo considera uma ameaça e passa a combater.



Às vezes, a causa nunca é encontrada, mas alergias comuns incluem a ingestão de certos alimentos ou o contato com certas plantas, substâncias químicas ou remédios.

Molusco contagioso

(foto: Getty Images)

É uma infecção viral comum e inofensiva, frequentemente observada em crianças, mas que pode espalhar-se pelo corpo, causando coceira e pontos firmes e volumosos, com um pequeno buraco no meio.



Grupos desses pontos costumam aparecer nas axilas, atrás dos joelhos ou na virilha. Você pode ser infectado com o contato com a pele de outras pessoas ou tocando em objetos contaminados, como toalhas.

Síndrome mão-pé-boca

(foto: Getty Images)

Infecção viral transmitida pela tosse e por espirros, além de objetos contaminados, como talheres. Ela pode causar sintomas similares à gripe, além de feridas na boca e erupções vermelhas na palma das mãos e na sola dos pés. Normalmente, cura-se sozinha.

Impetigo

(foto: Getty Images)

Bactéria contagiosa que normalmente infecta pele já lesionada, causando feridas vermelhas e bolhas com exsudação (fluido) e casca, frequentemente no rosto. Ela pode parecer séria, mas pode ser eliminada com creme antibiótico.

(foto: BBC)

