Ginecomastia: homens têm mama aumentada

Muitios mecanismos fisiopatológicos estão envolvidos na gênese da ginecomastia, todos levando a um aumento líquido da relação estrogênio/andrógeno no tecido-alvo (mama). A ginecomastia puberal requer estudo especial, pois 50-75% dos homens nesta fase do desenvolvimento apresentam aumento do tecido mamário.

A ginecomastia pode ser uni ou bilateral e variar bastante o tamanho. Existem alguns tipos, que variam de acordo com as características do tecido mamário em excesso.De acordo com o, as causas da ginecomastia estão relacionadas ao desenvolvimento anormal das glândulas mamárias nos homens por conta de um desequilíbrio hormonal, "podendo atingir somente um dos seios ou os dois."