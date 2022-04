Em livro, médica defende mudanças no estilo de vida

A escritora e médica Meira Souza ensina que atingir um peso equilibrado passa primeiro por uma melhor compreensão do próprio corpo (foto: Sempre Um Papo/Divulgação)







Em seu livro “12 atitudes para viver feliz e em equilíbrio com seu peso”, a escritora e médica Meira Souza ensina que atingir um peso equilibrado passa primeiro por uma melhor compreensão do próprio corpo. A autora defende a ideia de que o caminho não está no tratamento isolado de cada parte do corpo, mas sim no entendimento do organismo de forma integral.

Nas palavras da escritora, “o maior objetivo do livro é reduzir o sofrimento presente nas pessoas em relação ao peso. As pessoas estão insatisfeitas, mesmo quando não existe um adoecimento físico, existe uma imagem idealizada difícil de alcançar que gera muita frustração e, consequentemente, doenças emocionais”. Sendo assim, Meira compartilha, na obra, os recursos necessários para se viver com mais alegria, através de verdadeiras mudanças no estilo de vida.

É a primeira vez na história que existe mais adoecimento em função do excesso de alimentação do que devido à sua falta. É fato que o ser humano não está conseguindo se adaptar aos novos hábitos alimentares e que a maior parte das doenças degenerativas tem em sua base essa relação equivocada.

O livro aborda as armadilhas presentes na sociedade que vulnerabilizam a relação homem, alimento e corpo, além de ferramentas que o ajudaram a não se tornar refém das situações normatizadas socialmente, mas que não são fisiológicas e, por isso, não fazem bem. “É preciso pensar as atitudes individuais como parte de um problema global. O que cada pessoa pode fazer é muito poderoso e eu percebo que as pessoas estão perdendo a capacidade de perceber isso”, explica.

A obra tem uma abordagem ampla. Além da relação com o alimento, discute sobre respiração e mastigação e vulnerabilidades como o tabagismo, alcoolismo e outras drogas ilícitas. Explica a importância do intestino, das emoções e do sono, como o abdome abaulado é perigoso para a saúde cardiovascular – é preciso devolver saúde para quem deseja ter o peso ideal.

Esclarece como as crenças sociais podem ser perigosas e alimentam a milionária indústria do emagrecimento, estabelece metas possíveis de exercícios físicos e, acima de tudo, apresenta o peso ideal como resultado de um corpo saudável e que nenhuma medida que altere as funções normais do corpo pode proporcionar o peso saudável de forma sustentável.

“No livro, mostro este caminho e como é possível ser feliz durante a caminhada, que deve ser feita sem ansiedade. O livro empodera as pessoas para a conquista do peso ideal, capacitando-as para assumir o comando da própria vida e do seu peso. Acredito que assim teremos pessoas mais saudáveis e felizes e, consequentemente, um mundo melhor”, conta a médica.

“Converso com meus pacientes sobre a potência de saúde que existe dentro deles. Vejo-os mudando a visão de passividade, que é comum no processo de adoecimento. Saúde não é sorte, doença não é mero azar, existe um processo para as duas situações e uma pessoa consciente consegue e deseja interferir nesse processo. Eles compreendem que podem investir na construção de saúde e que são responsáveis pelo que acontece com eles.”





EXPERIÊNCIAS As ricas experiências do consultório impulsionaram um desejo na escritora de estender essa compreensão para mais pessoas do que somente para os seus pacientes. “Os livros têm asas, eles podem alcançar o mundo inteiro.” De acordo com a especialista, atingir um peso equilibrado requer ter uma vida equilibrada, uma vez que excessos ou faltas levam a desequilíbrios que impactam no peso. Por exemplo, alimentos demais, atividade física de menos ou calorias demais e nutrientes de menos. Modismos e soluções mágicas que parecem acessíveis a todos, mas que não esclarecem os riscos reais para a saúde devem ser questionados com maturidade e não com um certo desespero que permite loucura em nome de uma promessa de emagrecimento rápido.

Melhorar a autoestima também colabora para atingir o peso ideal. Respeitar diferenças. Ninguém precisa ser igual a ninguém. A cultura de idolatrar alguns modelos gera muita frustração e desrespeita outras formas de beleza. Sendo assim, o primeiro passo é o autoconhecimento e ter uma relação honesta com suas vulnerabilidades. Meira salienta que é preciso entender que o que te faz engordar é um motivo individual, portanto não dá para generalizar e buscar uma solução igual para todos, não existe um “manual do emagrecimento”.

“Como médica, preciso fazer um diagnóstico do sobrepeso. Pode existir uma alteração bioquímica, fisiológica, comportamental, emocional ou mesmo cultural na base da dificuldade em manter o peso ideal. Diante da identificação da fragilidade, o segundo passo é corrigi-la, e é preciso ter disposição para sair da zona de conforto. O esforço precisa ser de cada um que deseja emagrecer. Ele pode ser acompanhado por alguém, mas não substituído por medicamentos, nem por cirurgias como, muitas vezes, somos levados a acreditar. Precisamos fortalecer o ser humano e não fragilizá-lo ainda mais com subterfúgios que não mudam a base de desarmonia que gerou o sobrepeso, porque mesmo que a pessoa emagreça em um processo que não corrija suas vulnerabilidades, ela voltará a engordar e ficará cada vez mais insegura sobre a sua capacidade de manter o peso ideal.”





*Estagiária sob supervisão da editora

Teresa Caram

(foto: Reprodução)

serviço





“12 atitudes para viver feliz e

em equilíbrio com seu peso”





Autora: Meira Souza

Páginas: 224 Livro físico: R$ 59,80 Editora: Vestígio / Grupo Autêntica. Lançamento no Sempre Um Papo, com bate-papo com a autora, seguido de autógrafos: 27 de abril, quarta-feira, às 19h. Local: Auditório da Cemig (Av. Barbacena, 1.200 – Santo Agostinho, BH), com transmissão simultânea pelas redes sociais do Sempre Um Papo. Mais informações: www.sempreumpapo.com.br