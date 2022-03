Médico faz alerta após influencer 'lascar' córnea com unha afiada

Influencer Jéssica Cardoso arranca lasca da córnea por conta das unhas grandes (foto: Jéssica Cardoso/Instagram)

Na última sexta, 26/3, a influenciadora Jéssica Cardoso publicou em suas redes sociais que foi parar no pronto-socorro após lesionar sua córnea ao coçar o olho com unhas grandes. Nos stories do Instagram, ela apareceu com um tapa-olho para atualizar os fãs sobre seu estado.

"(A unha) arrancou um pedaço da minha córnea, foi o que o médico falou. A noite foi a pior da minha existência porque eu não conseguia abrir nenhum dos dois olhos. Doía muito, parecia que tinha uma faca no meu olho o tempo inteiro", afirmou a youtuber.

Segundo o oftalmologista Tiago César, a córnea é a primeira estrutura ocular. Ela é a lente mais poderosa do olho e é a região mais exposta ao ambiente externo, por isso, todo cuidado é pouco. Ela é uma estrutura que não recebe suprimento sanguíneo diretamente, dessa forma, lesões nessa região podem causar infecções muito graves e, como consequência, um grande prejuízo visual.

"No caso da influenciadora Jessica Cardoso, ela fez um corte na córnea ao passar a unha nos olhos e, com isso, perdeu parte do tecido corneano. Em acidentes desse tipo, é fundamental que o paciente faça uma oclusão do olho atingido, seja fechando os olhos com a mão ou com uma gaze e esparadrapo, imediatamente, e procure, logo em seguida, um médico de urgência pra avaliar o nível de profundidade que foi a lesão causada nos olhos", explica César.

Pessoas que que possuem unhas grandes ou afiadas, crianças, animais ou qualquer tipo de riscos que possam fazê-las sofrer algum dano na córnea, necessitam ter que tomar um cuidado redobrado com a região do olho para justamente não a lesionar.

"O transplante de córnea é o mais realizado no corpo humano devido a doenças, úlceras, infecções, traumas e, principalmente, a ceratocone" afirma Tiago César (foto: Tiago César/Divulgação )

No último congresso, Refrativo Rio 2022, oftalmologistas do país inteiro tiveram contato com os artigos mais atuais que reafirmavam um conhecimento geral: o hábito de coçar os olhos é a principal causa para o surgimento de problemas oculares, como a ceratocone. A doença tem como característica ser progressiva e levar a um borramento visual cada vez maior, limitando muito a vida do paciente.

"É fundamental que não cocemos os olhos os olhos diretamente, em qualquer situação. Uma medida caseira que pode ser feita é a de colocar compressas frias sobre os olhos fechados. Isso pode amenizar um pouco o incômodo. Outro ponto importante é identificar e retirar os fatores alérgicos do ambiente, como poeira, animal ou algum produto que possa levar essa coceira aos olhos", destaca o oftalmologista.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.