Faculdade de BH está com triagem gratuita de tratamento dentário infantil

Os responsáveis pelas crianças pagarão valor simbólico (foto: Pexels/Divulgação)

A Faculdade Arnaldo Janssen está com inscrições abertas para triagem gratuita de crianças entre 3 e 10 anos que necessitam de tratamento ortodôntico. As crianças selecionadas serão acompanhadas por profissionais especialistas em ortodontia, ortopedia funcional dos maxilares e/ou odontopediatria durante a mini-residência do curso de pós-graduação da instituição. Os tratamentos serão subsidiados pela Faculdade Arnaldo, e os responsáveis pelas crianças pagarão valor simbólico.

As triagens ocorrerão nos dias 30 de março e 8 de abril. Os interessados podem se inscrever por meio do telefone (31) 99529-1180 até o próximo dia 7. Quem desejar participar da seleção da próxima quarta-feira, no entanto, tem até o dia 29 de março. A triagem ajuda os responsáveis a identificar qual tratamento adotar para a melhor saúde bucal das crianças. Caso haja necessidade de cirurgias, os pacientes serão encaminhados.

Além de crianças já com histórico de necessidade de tratamento dentário, alguns sinais podem instruir os responsáveis para a importância de inscrever as crianças na triagem, como: dentes tortos ou desalinhados, lábios entreabertos, respiração pela boca, postura de língua alterada ou língua presa, mordida cruzada ou mordida aberta, entre outros sinais ou sintomas.

Para mais informações, acesse o site da Faculdade Arnaldo.